NON SOLO PICK-UP Da noi Great Wall Motors è conosciuta soprattutto per i suoi mezzi dedicati ai professionisti, ma le cose stanno per cambiare. Dal Salone di Monaco GWM si prepara infatti a sbarcare in Europa con due nuovi marchi, e una spiccata vocazione green.

IL SUV PLUG-IN: WEY COFFEE 01

Great Wall Motors: Wey Coffee 01, visuale dall'alto

Wey è il marchio premium di Great Wall Motors, e Coffee 01 è il primo modello destinato a sbarcare nel vecchio continente. Si tratta di un SUV di segmento D con motorizzazione ibrida plug-in che abbina un 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 204 CV a un elettrico da 184 CV. Di tutto rispetto le prestazioni dichiarate:

Potenza massima combinata: 470 CV (350 kW)

Coppia massima combinata: 847 Nm

Velocità massima: 235 km/h (135 in modalità BEV)

(135 in modalità BEV) Accelerazione 0-100 km/h: 5 secondi (7 secondi in modalità BEV)

(7 secondi in modalità BEV) Capacità batteria: 41,8 kWh

Autonomia EV (WLTP): 150 km

Great Wall Motors: Wey Coffee 01, frontale imponente ma elegante

DIMENSIONI E PESO Con una batteria dalla capacità superiore a quella di molte auto elettriche pure, Wey Coffee 01 misura 4.870 x 1.960 x 1.690 mm, con un passo di 2.910 mm e una massa complessiva di 2.220 kg (che diventano 2.265 nella versione con tetto apribile).

Great Wall Motors: Wey Coffee 01, gli interni

DOTAZIONE PREMIUM Curato e raffinato l’abitacolo, dove abbondano materiali pregiati e sostenibili. Dietro il volante si trova un piccolo quadro strumenti digitale da 9,2”, mentre a centro plancia spicca il grande schermo da 14,6” dell’infotainment, sotto cui si trova un terzo schermo (9”) dedicato alla gestione del climatizzatore. Per finire, c’è anche un head-up display da 7,5” davanti al conducente che proietta i principali dati dell’auto.

Great Wall Motors: Wey Coffee 01, visuale laterale

TANTA TECNOLOGIA All’avanguardia l’architettura digitale dell’auto, basata sul sistema chiamato “Coffee Intelligence”, che sfrutta l’intelligenza artificiale e le più avanzate tecnologlie: Coffee 01 è infatti la prima automobile prodotta in serie a integrare il potente chip Qualcomm Snapdragon 8155. A bordo troviamo connettività 5G, Wi-Fi, sistemi di riconoscimento facciale, aggiornamenti over-the-air, riconoscimento di oggetti 3D lungo la strada, guida assistita di secondo livello, telecamere a 360°.

QUANDO ARRIVA Le prime consegne di Wey Coffee 01 sono previste per la prima metà del 2022, inizialmente in Germania. Nei mesi successivi è previsto il debutto anche su altri mercati.

L’ELETTRICA COMPATTA: ORA CAT

Great Wall Motors: Ora Cat, BEV per la città

Design sbarazzino, a metà tra il retrò e il futuristico, la piccola compatta elettrica del brand Ora di Great Wall Motors si rivolge principalmente a un pubblico giovane, attento all’ambiente ma anche allo stile e alla praticità. Ecco le principali specifiche tecniche dell’auto:

Potenza massima combinata: 171 CV (126 kW)

Coppia massima combinata: 250 Nm

Velocità massima: 160 km/h

Accelerazione 0-50 km/h: 3,8 secondi

Accelerazione 0-100 km/h: 8,5 secondi

Capacità batteria: 63 kWh

Autonomia EV (WLTP): fino a 400 km

Great Wall Motors: Ora Cat, visuale laterale

DIMENSIONI Compatta ma non minuscola, Ora Cat misura 4.235 x 1.825 x 1.596 mm, con un passo di 2.650 mm e una massa complessiva di 1.510 kg.

TECNOLOGIA Di serie l’auto monta un sacco di sensori: un radar a onde da 5 mm, 12 radar a ultrasuoni, 4 telecamere per la visuale a 360° e la telecamera frontale in alta definizione. Tutto questo fa sì che l’auto monti di serie una notevole quantità di aiuti alla guida, che solitamente troviamo su modelli di segmento superiore: guida assistita di secondo livello, telecamera a 360°, assistente di parcheggio (capace di “registrare” le manovre più ostiche), riconoscimento facciale del conducente e aggiornamenti over-the-air.

Great Wall Motors: Ora Cat, gli interni

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA I prezzi di listino e i vari allestimenti saranno comunicati nei prossimi mesi. I pre-ordini dell’auto inizieranno a fine 2021, con le consegne previste entro la prima metà del 2022.