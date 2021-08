Anticipazioni

HABEMUS NOMEN L'oggetto del mistero svela a poco a poco la sua identità. Si chiama Dacia Jogger la “grande ultima nata” della gamma Dacia: la nuova familiare a 7 posti del marchio rumeno sarà svelata venerdì 3 settembre nel corso di una presentazione digitale, per poi fare la sua apparizione in pubblico all'IAA Mobility di Monaco.

MULTITASKING A 5 o 7 posti ed erede spirituale di Logan MCV (ma anche Dokker), Dacia Jogger si candida - recita la nota di accompagnamento al video teaser - come ''compagna ideale delle (grandi) famiglie. Con la sua versatilità, accompagna tutti i membri nelle avventure quotidiane, ma anche nelle uscite in mezzo alla natura. Jogger è un nome semplice, moderno, facile da pronunciare e da capire in tutto il mondo. Secondo Dacia, incarna la dinamicità, l’energia positiva, ma anche lo spirito outdoor. Il suffisso “er”, come per Duster, intende evocare un feeling di robustezza e resistenza.



AGENDA FITTA Dacia svelerà nuovo Jogger il 3 settembre alle ore 10.00 durante un evento 100% digitale, visibile a questo link). Un weekend di pausa, poi di nuovo sotto i riflettori all’IAA Mobility di Monaco: dal 6 settembre al parco fieristico e dal 7 settembre anche nel cuore della capitale della Baviera. Sarà possibile seguire il Salone anche da remoto sulla piattaforma Dacia events.dacia.com.