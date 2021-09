LUSSO ELETTRICO Mercedes-Maybach è un marchio unico, capace di reinventarsi ogni volta. Alle soglie dell’era elettrica, la massima espressione del lusso trova compinento in nuova Concept Mercedes-Maybach EQS: il primo modello a zero emissioni presentato dalla Casa tedesca, esposto proprio in questi giorni al Salone di Monaco (Qui lo speciale su IAA 2021). L'obiettivo di Mercedes-Maybach è superare ancora una volta le aspettative dei clienti, offrendo standard elevati in termini di esclusività e personalizzazione, con un design elegante e una perfetta cura artigianale dei dettagli interni.

Mercedes-Maybach EQS: frontale

LA PAROLA AI PROTAGONISTI “Molti dei nostri clienti Mercedes-Maybach sono frequentemente connessi in rete ed esigono il massimo dalle nostre soluzioni digitali. Inoltre si aspettano che il brand si impegni nella sostenibilità e si assuma le proprie responsabilità nei confronti dell'ambiente. Il Concept Mercedes-Maybach EQS soddisfa tutti questi requisiti e incarna un lusso ambizioso in chiave più moderna. Il powertrain elettrico non soltanto assicura una mobilità coerentemente sostenibile, ma anche un nuovo livello di silenziosità e relax per i passeggeri”, afferma Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.

DETTAGLI ESCLUSIVI Concept Mercedes-Maybach EQS è un SUV massiccio con una silhouette dinamica e filante. All’anteriore spicca il frontale imponente, che dialoga alla perfezione con la linea del tetto decisamente inclinata. Il Black Panel anteriore confluisce in modo armonioso nel cofano anteriore e nei fari a LED con proiettori a forma di diamante. I listelli verticali Maybach cromati e filigranati regalano poi un effetto di profondità tridimensionale alla calandra. Questo sorprendente elemento di design viene nuovamente ripreso nel paraurti, al disotto del portatarga sulla coda. La classica scritta Maybach sul cofano anteriore, la Stella Mercedes disposta in verticale e le modanature decorative applicate in senso longitudinale al centro del cofano rappresentano infine un omaggio alla tradizione.

Mercedes-Maybach EQS: il montante posteriore

MASSIMO COMFORT Un'altra caratteristica distintiva è la tipica verniciatura bicolore in nero ossidiana e rosso zircone metallizzato, con un sottile listello in cromo che funge da linea di divisione ottica. All’appello non mancano i cerchi in lega leggera da 24 pollici Bowl a cinque razze corte e con parte centrale piatta. Un altro equipaggiamento esclusivo è rappresentato dalle porte Comfort automatiche anteriori e posteriori. Quando il guidatore si dirige verso l’auto, le maniglie fuoriescono dalle loro sedi. Giunto a minore distanza, la porta lato guida si apre automaticamente.

IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA L'abitacolo del Concept Mercedes-Maybach EQS è impreziosito da sedili anteriori simili a quelli di Mercedes-Maybach Classe S. Sul retro due generosi posti singoli - anch'essi ispirati a Classe S - come pure il Rear Seat Entertainment System High-End garantiscono il massimo comfort a bordo. Grandi scomparti offrono poi ampio spazio per utensili o equipaggiamenti personalizzabili, come: tavolini ribaltabili, vani porta bicchieri/calici da spumante e frigobox. Gli accostamenti di colori e materiali sono ispirati al mondo della moda. Vera calamita per gli sguardi è però l'MBUX Hyperscreen! Questo schermo di dimensioni generose dalla linea arcuata, copre quasi interamente la fascia tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor. Con un display OLED da 12,3 pollici dedicato al passeggero anteriore per offrirgli un'area di visualizzazione e comando tutta per lui.

Mercedes-Maybach EQS: interni

FINO A 600 CHILOMETRI Concept Mercedes-Maybach EQS nasce sull'architettura modulare delle vetture elettriche Mercedes-Benz del segmento luxury. Su questa base verrà introdotto un altro modello completamente elettrico, denominato EQS SUV, che nel 2022 entrerà in produzione ancor prima del lancio della rispettiva versione Maybach. Il powertrain elettrico assicurerà la massima silenziosità, garantendo alti livelli di comfort e relax in abitacolo. Secondo il ciclo d’omologazione WLTP, nuova Mercedes-EQS SUV dovrebbe disporre di un’autonomia di circa 600 chilometri.