UNA E TRINA Dopo la granturismo Skysphere, per Audi giunge il momento di presentare il successivo membro di una nuova famiglia di tre concept car: Audi Grandsphere, cioè l'illustrazione fatta auto della visione di lusso progressivo per la mobilità di domani. Appuntamento oggi giovedì 2 settembre alle ore 19, su questa stessa pagina. Sbircia qui sotto all'orario fatidico. Successivamente all'anteprima digitale, world premiere reale all'IAA Mobility di Monaco (7-12 settembre 2021).

SEGNALI DAL FUTURO Erede in pectore dell'ammiraglia A8, la berlinona Audi Grandsphere Concept sfoggia un design degli interni completamente nuovo, aprendo soprattutto a un nuovo mondo di esperienze di bordo per i suoi occupanti, attraverso l'integrazione in un ecosistema digitale olistico. Durante la presentazione online, trasmessa in parte anche dall'Audi Design Center di Ingolstadt, Hildegard Wortmann, membro del consiglio di amministrazione per le vendite e il marketing di Audi AG, e Henrik Wenders, capo del marchio Audi, spiegheranno ulteriori passaggi nella trasformazione dei Quattro Anelli. In particolare, di come Audi miri a plasmare il futuro della mobilità premium, e di come le tecnologie delle showcar verranno poi implementate nella produzione in serie in futuro. Una buona occasione per viaggiare con la mente un po' più in là negli anni.