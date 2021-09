SMART SUNDAY Prima le chiacchiere, poi gli indizi, a suffragare prove sempre più evidenti. Fino ad arrivare al giorno in cui l'oggetto del mistero esce dall'anonimato e mostra la sua identità. Del SUV elettrico Smart si è scritto tanto, senza sapere - quasi - niente. Non di certo il suo aspetto definitivo, del quale sono sin qui trapelate solo immagini parziali. L'IAA Mobility di Monaco è la volta buona: prima di gettarsi in pasto al pubblico, una passerella in streaming. Che è in programma domenica 5 settembre alle 19.15, a conclusione della Mercedes Media Night. Torna su questa stessa pagina all'ora fatidica: qui sotto, in video, apprenderemo tutto quanto serve.

APPUNTI Sviluppata sul medesimo pianale SEA (Sustainable Experience Architecture) di Volvo C40 e Lynk & Co. Zero, espressione inoltre della partnership Mercedes-Geely che ha come obiettivo l'espansione del brand Smart, il nuovo modello sarà dunque - questo è certo - un SUV 100% elettrico. Ancora nessuna informazione sul design interno, ancora nulla anche sulle specifiche di batteria, autonomia, potenza. La piattaforma Geely può in ogno caso adottare un sistema di ricarica a 800 Volt capace di recuperare - da colonnine adatte - 100 km di autonomia in 5 minuti. Mentre il taglio massimo delle batterie che possono essere alloggiate sotto il pianale è di 110 kWh, con percorrenze che superano di slancio i 700 km. I motori? Potenze fino a 540 cv su un solo asse, e di 815 cv in caso di trazione integrale. La super Smart si posizionerà al di sotto delle soglie limite, ma non per questo non sarà un prodotto innovativo da guidare. E originale da guardare. Stay. Tuned.