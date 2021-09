LINE-UP COMPLETA Si presenta in gran spolvero a Monaco per l’IAA Mobility 2021 Xpeng, costruttore cinese di veicoli elettrici ad alto tasso di tecnologia, che in fiera porta tutti e sei i modelli della sua gamma, compreso il prototipo della sua auto volante, la Xpeng X2. La presenza a Monaco coincide con l’inizio dei piani di lancio della casa cinese in Europa (anche se è già presente da qualche tempo in Norvegia).

Non è ancora sul mercato, né sappiamo quando mai potrà arrivarci, ma il concept non è privo di un certo fascino. Visto da fuori sembra un drone enorme, ma in realtà Xpeng X2 rappresenta l’ultima generazione di auto volanti, sviluppata in collaborazione con HT Aero.

Xpeng a Monaco, l'auto volante X2

DIMENSIONI DA BERLINA Misura 4,97 metri di lunghezza, 4,78 metri di larghezza e 1,36 metri di altezza. I quattro bracci con le eliche si ripiegano, portando la lunghezza complessiva a 4,79 metri e la larghezza totale a poco meno di due metri. Il diametro delle eliche è di circa 1,83 metri. La struttura è interamente in fibra di carbonio, soluzione che ha permesso di ridurre il peso complessivo a 560 chilogrammi (e al decollo non è possibile superare i 760 kg totali). chilogrammi. Completa la dotazione tecnologica, e non potrebbe essere diversamente, che arriva a comprendere anche la rilevazione radar delle distanze, una serie di sensori per evitare gli ostacoli e un paracadute. Autonomia di 35 minuti a una velocità di crociera di 130 chilometri all'ora, a una quota di 1000 metri.

Xpeng a Monaco, il SUV compatto G3

Già disponibile sul mercato norvegese dalla fine dello scorso anno, è il primo modello della casa cinese prodotto in serie dal 2018, e da allora è stato in cima alle classifiche di vendita dei SUV elettrici in Cina, classificandosi primo nelle immatricolazioni dei SUV di classe energetica A nel primo trimestre del 2021.

LA SORELLA HIGH TECH La versione G3i presenta un frontale più personale, caratterizzato dalla linea luminosa che corre lungo il cofano e collega i gruppi ottici anteriori (stilema ripreso dagli altri modelli della casa), e offre ancora più soluzioni tecnologiche, tra cui un efficiente sistema di parcheggio automatico.

Xpeng a Monaco, il SUV compatto G3i

DIMENSIONI, MOTORE E BATTERIA Lunga 4,45 m, larga 1,82 m e alta 1,61 m, monta un motore posteriore e una batteria disponibile in due diverse capacità: 50,5 o 65,5 kWh, per un’autonomia massima di 401 km o 520 km rispettivamente (omologati secondo il più permissivo ciclo NEDC). Zero-cento coperto in 8,5 secondi, che diventano 8,6 per il modello con la batteria più grande.

Xpeng a Monaco, la berlina per famiglie P5

Terzo nuovo modello della casa cinese, questa quattro porte dalle linee filanti è la prima auto prodotta in serie in Cina con due sensori LiDAR (radar che sfruttano la luce laser al posto delle normali onde radio per rilevare oggetti fino a 150 metri) di serie, che permette all’auto di beneficiare di funzionalità di guida assistita di alto livelloIl sistema proprietario Xpilot 3.5 porta le funzionalità del Navigation Guided Pilot (guida assistita di secondo livello) oltre le autostrade e superstrade, così da funzionare anche lungo le strade urbane, gli incroci e altri scenari di guida cittadina più complessi.

Xpeng a Monaco, la berlina per famiglie P5

INTERNI LIVING Particolarmente accoglienti gli interni, dominati dall’enorme schermo centrale da 15,6” a sviluppo verticale, finiture e materiali di pregio, e i due sedili anteriori che possono ribaltarsi completamente, trasformando l’auto in una camera da letto su ruote. Il sistema di infotainment offre le modalità cinema, lounge, sleep e gaming.

DIMENSIONI, MOTORE E BATTERIA Lunga 4,81 m, larga 1,84 m e alta 1,53 m, ha il motore montato dietro, e la trazione posteriore. Non conosciamo i dati precisi sulla potenza, ma può raggiungere la velocità massima di 170 km/h, e scattare da ferma a 100 km/h in 7,5 secondi. La batteria è disponibile in due taglie, da 60,2 e 80,9 kWh, con un’autonomia massima di 600 km (omologati NEDC).

Xpeng a Monaco, la berlina sportiva P7

Berlina di dimensioni più generose, ma sempre dalle linee sportive e aerodinamiche come la sorella minore, P7 è montata su un telaio sviluppato con la collaborazione di un team di ingegneri tedeschi, con l’obiettivo di dotare la P7 di un pedigree da vera auto sportiva. Gli aiuti alla guida prevedono il sistema Xpilot 2.5 e il sistema operativo Xmart OS.

Xpeng a Monaco, la berlina sportiva P7

DIMENSIONI, MOTORE E BATTERIA Lunga 4,88 m, larga 1,90 m e alta 1,45 m, la P7 è disponibile con due powertrain: 267 CV (196 kW) con motore e trazione posteriore, oppure 430 CV (316 kW) con due motori e trazione integrale. Come la P5, la batteria è disponibile nei tagli da 60,2 e 80,9 kWh, per un’autonomia massima di 706 km per il modello a trazione posteriore Super Long Range, e di 562 km per quello a trazione integrale (omologazione NEDC).

Versione ancor più sportiva della P7, grazie all’effetto “wow” garantito dalle portiere che si aprono verso l’alto, una raffinatezza solitamente destinata alle supersportive.

Xpeng a Monaco, la berlina sportiva P7 con le portiere a

MOTORE E BATTERIA Per la Wing Edition è disponibile il powertrain più potente da 430 CV (316 kW) e trazione integrale, batteria da 80,9 kWh. Di serie la guida assistita di secondi livello, un impianto audio Dynaudio a 18 altoparlanti, e la possibilità di personalizzare l’angolo di apertura delle portiere. Importante: sulle fiancate sono presenti appositi sensori che rilevano automaticamente gli ostacoli e controllano il movimento delle porte durante l’apertura.