PISTA? NO, CITTÀ L'aspetto drammatico nasconde una missione impegnativa, ma di natura squisitamente civile, non bellicosa. Cupra UrbanRebel Concept va infatti intesa come il primo assaggio del modello multi-brand che in futuro guiderà la spinta del Gruppo Volkswagen verso citycar elettriche dai costi sostenibili, ma dal design e i contenuti all'avanguardia. Anteprima all'IAA Mobility di Monaco dal 6 settembre 2021. Intanto, ecco un video ispirazionale.

ARCHETIPO In sostanza, Cupra UrbanRebel una showcar la cui base meccanica (piattaforma MEB Entry) e il cui linguaggio stilistico prefigurano una vettura 100% elettrica, di segmento A/B (lunghezza di 4.080 mm) e con carrozzeria (provvisoria?) a sole tre porte, con la quale Cupra esordirà sul mercato della mobilità cittadina a partire dal 2025. E dalla quale gli altri marchi del Gruppo trarranno spunto per confezionare la propria individuale citycar ad emissioni zero.

Cupra UrbanRebel Concept

DESIGN L'abbigliamento è motorsport, vedi l'enorme alettone posteriore, completo di numeri di gara sulle due piastre laterali: tuttavia, rimuovendo l'ala restano le forme e le dimensioni di una più classica utilitaria, benché con accenti sportivi. Linea del cofano molto bassa e breve, sbalzo anteriore estremamente ridotto: dopotutto, non serve ricavare spazio a un propulsione termico. Oltre al musetto, anche la grafica del tetto ''fluttuante'' fa riferimento a Tavascan, mentre i muscolosi passaruota posteriori sembrano presi in prestito, semmai, da Formentor.

Cupra UrbanRebel Concept, anteprima all'IAA di Monaco

SPRINTER A proposito: e il motore? Cupra afferma che UrbanRebel sviluppa 340 CV in condizioni ordinarie, ma che per brevi periodi può arrivare fino a 435 CV, registrando un tempo sullo 0-100 km/h in soli 3,2 secondi. Numeri che - probabilmente - si riferiscono a una eventuale configurazione dual motor a trazione integrale, e che saranno considerevolmente più ridotti sulla versione entry level a trazione posteriore, dalla quale ci aspettiamo un output non superiore ai 200 CV. Lasciamo gli spagnoli lavorare, le premesse sono stuzzicanti.