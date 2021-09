ARRIVA LA SORELLA MINORE Solo pochi mesi fa Mercedes ha presentato la sua berlina di lusso EQS, destinata a vedersela con Tesla Model S e la prossima A6 e-tron, ed è già arrivato il momento di conoscere EQE, il prossimo modello a zero emissioni della casa di Stoccarda, presentato durante la Mercedes Media Night che anticipa l’inizio del IAA Mobility 2021 di Monaco.

COM’È FATTA FUORI

IAA 2021: Mercedes EQE, visuale di 3/4 anteriore

Come era già chiaro dalle foto spia pubblicate nei mesi scorsi, lo stile di questa nuova berlina sportiva è inconfondibilmente Mercedes, almeno nella sua nuova declinazione elettrica: gruppi ottici sottili che confluiscono nella griglia anteriore chiusa, sbalzi ridotti, cofano corto e la caratteristica linea arcuata “one bow”, che termina su una coda cortissima e con un piccolo ma pronunciato spoiler.

IAA 2021: Mercedes EQE, visuale laterale

PIÙ SPAZIO DENTRO Massiccia la fiancata, con la linea di cintura molto alta e le ruote (da 19” a 21”) a filo della carrozzeria. Al posteriore spiccano le spalle “muscolose”. Le dimensioni sono importanti: 4.946 x 1.961 x 1.512 millimetri, con un guadagno consistente rispetto a Classe E (4.935 x 1.852 x 1.466 mm). Il passo è di ben 3.120 mm, più corto di 90 mm rispetto a EQS. Il diametro di sterzata è di 12,5 metri, che si riduce a 11,6 e 10,7 rispettivamente con le ruote posteriori sterzanti nelle configurazioni da 4,5° e 10°. Il bagagliaio, a cui si accede dal cofano posteriore, ha una capacità di 430 litri.

INTERNI RAFFINATI

Elegante e sontuoso l’abitacolo, e non potrebbe essere diversamente, sia nella versione “normale” che con lo spettacolare sistema MBUX. La console centrale è sospesa, lasciando libero lo spazio sottostante per un generoso vano portaoggetti e la plancia di ricarica a induzione degli smartphone. La plancia lineare e moderna ospita bocchette d’aerazione a tutta larghezza, più due “turbine” alle estremità.

IAA 2021: Mercedes EQE, il posto guida

LUSSO SFRENATO Sedili e portiere sono rivestite in pelle: di serie sono quelli Comfort, mentre nell’allestimento AMG Line è possibile averli più sportivi, con i poggiatesta integrati e maggiori imbottiture laterali. Tantissime le possibilità di personalizzazione, che spaziano dagli accostamenti cromatici dei pellami alla scelta degli elementi decorativi in legno (magnolia, tiglio).

TECNOLOGIA A BORDO

Su richiesta Mercedes EQE può montare lo scenografico schermo MBUX Hyperscreen, display che riveste l’intera plancia ed è composto da tre monitor: il quadro strumenti (configurabile nella grafica), lo schermo centrale dell’infotainment e un terzo schermo OLED da 12,3” dedicato al passeggero anteriore, che può gustarsi contenuti multimediali (che vengono oscurati se il guidatore “sbircia” lo schermo). Il cuore pulsante del sistema rimane l’hardware (con CPU a 8 core e 24 GB di RAM), si cui gira un software con capacità di apprendimento, capace di adattarsi alle esigenze e alle abitudini dell’utente, e di fornirgli suggerimenti personalizzati per l'Infotainment e il comfort a bordo.

IAA 2021: Mercedes EQE, gli interni con l'MBUX Hyperscreen

NAVIGAZIONE INTELLIGENTE Mercedes EQE offre la funzione di navigazione con il sistema Electric Intelligence, capace di pianificare il percorso più veloce, comprendendo eventuali pause di ricarica incluse (e relativi costi), adattando rotta e tempi in base al traffico e allo stile di guida del conducente. Importante, la funzione che indica se la capacità della batteria disponibile all’arrivo è sufficiente per tornare al punto di partenza senza necessità di ricarica.

ARIA PULITA La berlina tedesca agisce su quattro elementi per rendere più possibile pulita l’aria all’interno dell’abitacolo: un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) che trattiene polveri sottili, microparticelle, polline e altre sostanze; carbone attivo per ridurre il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto e gli odori nell'abitacolo; la preclimatizzazione permette di purificare l'aria prima di salire a bordo, e i valori relativi alle polveri sottili all'esterno e all'interno dell'abitacolo possono essere mostrati nella schermata del climatizzatore.

IAA 2021: Mercedes EQE, visuale di 3/4 posteriore

SI AGGIORNA VIA INTERNET Come per EQS, anche EQE riceverà aggiornamenti software per il sistema operativo dell’auto over-the-air; questa funzionalità consentirà inoltre di attivare nuove feature. Nello store Mercedes sarà reso disponibile, in concomitanza con l’auto, un primo pacchetto di personalizzazione che comprende:

La sound experience “Roaring Pulse” , che ricorda la potenza dei motori a combustione interna di grossa cilindrata

, che ricorda la potenza dei motori a combustione interna di grossa cilindrata Alcuni mini game come Sudoku , Pairs e Shuffle Puck

, Pairs e Shuffle Puck Nuove proiezioni dell'illuminazione esterna di orientamento

MOTORI E BATTERIA

IAA 2021: Mercedes EQE, visuale di 3/4 anteriore

Al momento del lancio sono previsti due modelli in gamma: la EQE 350 con motore (e trazione) posteriore da 292 CV, coppia da 530 Nm e batteria da circa 90 kWh, per un’autonomia dichiarata di 600 km nel ciclo WTLP (consumi 19,3 - 15,7 kWh/100 km). A questa si affiancherà un ulteriore modello, non ancora annunciato, mentre altri seguiranno in un secondo momento. L’auto può ricaricarsi da colonnine in corrente alternata da 11/22 kW, oppure in corrente continua con potenze fino a 170 kW: in questo caso le batterie passano dal 10% all’80% in soli 32 minuti.

MECCANICA RAFFINATA Mercedes EQE monta all’anteriore l'ormai collaudato schema a quattro bracci, mentre l’asse posteriore a bracci multipli è stato sviluppato pensando alla possibilità di avere le ruote sterzanti. Su richiesta le sospensioni pneumatiche AirMatic, con ammortizzatori adattivi ADS+ a regolazione automatica e indipendente per ogni ruota. Con queste sospensioni, nella modalità di guida Sport la carrozzeria si abbassa di 20 mm a velocità superiori a 120 km/h. Le altre modalità di guida sono Comfort, Eco e Individual, e agiscono su ESP, assetto, sterzo e trazione. Sotto i 40 km/h la carrozzeria può essere sollevata di 25 mm, per esempio per superare con maggior tranquillità i dossi rallenta-traffico.

IAA 2021: Mercedes EQE, visuale laterale

ADAS Di serie, o a richiesta, Mercedes EQE prevede:

Guida assistita di secondo livello

Assistenza alla regolazione della distanza rispetto alle vetture che precedono, su tutti i tipi di strada

Assistenza attiva per lo sterzo e al cambio di corsia

Riconoscimento automatico dei segnali stradali

Sistema antisbandamento

Frenata di emergenza

Rilevamento di stanchezza del conducente e avvertimento aggiuntivo per i colpi di sonno, che analizza il battito delle palpebre del guidatore

Monitoraggio dell’angolo cieco

Parcheggio automatico (anche con memoria, per esempio per le manovre a casa)

QUANDO ARRIVA, PREZZO

Nessuna informazione ancora sul prezzo di listino di Mercedes EQE, che verrà lanciata ufficialmente - insieme all’apertura degli ordini - già dalla metà del prossimo anno.