UNA POLTRONA PER DUE A volte ritornano. Tutti contenti, tranne uno: per trovare loro un posto a tavola, un commensale deve alzarsi e salutare. Nuova Renault 5 si farà, ora è più che certo. L'attesa durerà circa tre anni: il lancio sul mercato è a calendario nel 2024. All'IAA Mobility di Monaco, per R5 Prototype è world premiere in pubblico. Chi è che mugugna, allo stand Renault, dietro il sipario? La voce sembra quella di una certa Clio...

Renault 5, il ritorno di un'icona

RESURREZIONE Breve ripasso delle caratteristiche del concept in esposizione alla rassegna bavarese. Mostrata per la prima volta in assoluto lo scorso gennaio, Renault 5 Prototype una citycar 100% elettrica che nelle forme ricorda l'antenata - della quale nel 2022 ricorre il 50esimo anniversario dall'esordio - e che nella sostanza consiste in uno dei primi prodotti costruiti sulla nuova piattaforma CMF-BEV dell'Alleanza Renault-Nissan, un progetto dedicato alle vetture di dimensioni più piccole (R5 è lunga appena 3,92 metri).

POWERTRAIN Una volta in vendita, nuova Renault 5 sarà equipaggiata di motore elettrico da 136 cv, alimentato da batterie da 40 kWh o 52 kWh di capacità: nel secondo caso, energia sufficiente per 400 km di autonomia. Fascia di prezzo dai 20.000 ai 30.000 euro, proprio la fascia che presidia oggi Renault Clio. E così arriviamo al punto.

Renault 5 Prototype, Salone di Monaco 2021

DE MEO PENSIERO Quando a inizio 2021 illustrò il progetto Renaulution, il Ceo di Renault Group Luca De Meo lasciò intendere lo scenario seguente: in Europa, l'utilitaria di segmento B coi gradi di capitano sarà R5. A Clio (che è solo ibrida), invece, il compito di rimanere a presidiare solo quei mercati in cui la transizione al full electric è più dolce, e nei quali i motori a combustione hanno un'aspettativa di vita maggiore.

DURA LEX SED LEX Nel segmento A, la Losanga si è portata avanti schierando sia Renault Twing Electric, sia il micro SUV Dacia Spring: nel business delle auto da città, un giorno solo i modelli ad emissioni zero saranno redditizzi, oltre che in regola con normative nazionali ed internazionali. A stretto giro di posta, stessa sorte spetterà anche alle vetture di categoria appena superiore (per ora frequentata con la Zoe): se una Clio di nuova generazione si farà, non sarà full electric e non parteciperà ai campionati europei. Se non già a partire dal 2024, qualche anno più tardi: una stagione o due di convivenza con nuova R5, poi la partenza per lidi più ospitali.