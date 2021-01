CHE RITORNO! La Renaulution inaugurata oggi da Renault, che disegna le strategie e i piani del gruppo francese per i prossimi cinque anni, passa anche dalla rinascita di uno dei modelli più amati di sempre: la Renault 5, che ha debuttato nel 1972 ed è sopravvissuta - almeno su alcuni mercati - fino al 1996. Nel cuore degli appassionati, manco a dirlo, c’è più di tutte la R5 Turbo, omologata per il mondiale rally, con quel suo motore centrale montato dietro il pilota.

UN COMPITO DIFFICILE Non c’è da biasimare la casa francese per la scelta di riesumare uno dei nomi più popolari della sua storia. E siamo relativamente sicuri che dietro tutta l’operazione ci sia lo zampino di Luca de Meo, il nuovo CEO di Renault, che quando lavorava in Fiat ha contribuito in maniera importante alla rinascita della 500. Alla nuova Renault 5 completamente elettrica, che potrebbe sostituire l’ormai anzianotta ZOE, spetterà il non facile compito di guidare la “rivoluzione” elettrica di Parigi, con l’obiettivo di arrivare - entro il 2025 - ad avere il 30% delle vendite composte da BEV (Battery Electric Vehicle, auto elettriche).

ANCHE ''TURBO'' Impossibile non notare le somiglianze con la Renault 5 originale, a cominciare dal caratteristico disegno dei gruppi ottici, sia anteriori che posteriori (a sviluppo verticale). Mantenute pressoché inalterate anche le proporzioni, nonché l’originale andamento “triangolare” della vettura. Originali le luci diurne quadrate nel paraurti, che contengono la scritta “5” al loro interno. Renault ha già confermato che, nella gamma della nuova R5, debutteranno sicuramente anche le versioni Supercinq e R5 Turbo, che sfrutterà tutte le caratteristiche dinamiche e prestazionali dei motori elettrici.

MOTORI? BOH Purtroppo, non abbiamo ancora notizie ufficiali ancora per quanto riguarda potenze, motori o prestazioni. Non è chiaro neppure se quella che arriverà nelle concessionarie sarà un’auto identica a quella presentata oggi, o se il modello definitivo subirà qualche modifica.

UN NUOVO INFOTAINMENT Nei prossimi anni Renault lavorerà molto sulla tecnologia a bordo delle auto, e non mi riferisco solo ad ADAS e guida semi autonoma, ma anche a Intelligenza Artificiale e sicurezza informatica, due dei campi cruciali per il decennio appena iniziato. Per quanto riguarda la vita a bordo, invece, già dal 2022 debutterà su tutti i modelli il nuovo sistema di infotainment My Link, con tutti i servizi di Google integrati a bordo.

TORNA ANCHE LA R4? Per quanto riguarda l’ampliamento della gamma, Renault spingerà sull’acceleratore di elettrificazione e powertrain ibridi. Entro il 2025 debutteranno quattordici modelli, di cui sette completamente elettrici e 7 di segmento C e D, tutti con almeno una variante a batteria. Si vocifera però di un altro possibile ritorno, quello della Renault 4, che sarà probabilmente meno rivoluzionaria (ricordate il cambio orizzontale posto in alto?) dell’originale, e si presenterà sotto forma di mini-utilitaria da città. Staremo a vedere.