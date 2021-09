MONACO? HOLLIWOOD! La sua identità è ancora coperta dal segreto, le uniche caratteristiche che conosciamo sono il suo cognome e la sua ''specie''. L'oggetto del mistero è una Porsche a propulsione full electric. Per sapere come va a finire, non resta che attendere il primo pomeriggio (ore 15) di oggi lunedì 6 settembre, quando all'IAA Mobility di Monaco la Cavallina confesserà tutto. E lo farà in compagnia di due ospiti d'eccezione. Uno è Timo Bernhard, due volte vincitore a Le Mans e ambasciatore Porsche. L'altro è Patrick Dempsey, attore di professione e pilota per hobby. Al volante di una Porsche, ovviamente: la sua preferita è la 911 RSR. Per scoprire la novità Porsche in compagnia di Dempsey, torna a visitare questa pagina all'ora fatidica. Qui sotto, il video in diretta streaming.

SFUGGENTE Teaser a parte (vedi immagine di copertina), della concept che Porsche porta alla rassegna bavarese non sono sin qui trapelati indizi. Una nota del Costruttore fa riferimento all'impegno nel motorsport e al travaso di innovazione dalle corse al prodotto di serie. Non è quindi detto che allo stand che il marchio di Stoccarda allestisce a Wittelsbacherplatz, proprio nel cuore di Monaco, sia parente stretta di Taycan. Che invece abbia legami con 911? Naa, lei pensa all'ibrido. Con 718? Più probabile. Macan elettrica? Già oltre lo stadio di prototipo, e poi col motorsport poco ci azzecca. Inutile scervellarsi, l'attesa è quasi finita.