NOVITÀ 2022 Tante, anche se non sono visibili sotto il cofano, le novità per il prossimo anno della sportiva elettrica di Stoccarda, e che riguardano sia la berlina (qui la nostra prova video) che la più versatile Cross Turismo, che abbiamo provato qualche settimana fa. Vediamole in dettaglio di cosa si tratta.

ANCORA PIÙ AUTONOMIA

Il MY2022 di Taycan non sarà sottoposto a nuove omologazioni, quindi il dato di autonomia dichiarato (nel ciclo WLTP) rimarrà invariato. Porsche ci tiene però a far sapere che, nella realtà di tutti i giorni, aumenterà il numero di km complessivi che l’auto può percorrere, grazie ad alcuni accorgimenti. Nelle modalità Normal e Range, per esempio, il motore anteriore viene staccato e utilizzato solo quando richiesto; in aggiunta, entrambi i motori dei modelli a trazione integrale vengono sganciati in fase di veleggiamento o quando l’auto è ferma, riducendo attriti e consumi passivi. I motori si riaccendono nel giro di pochi millisecondi, quando serve oppure se il conducente cambia modalità di guida.

MEGLIO ANCHE LA TEMPERATURA Sono stati migliorati anche alcuni aspetti di gestione termica della batteria e di ricarica: in particolare, con la funzione Turbo Charging Planner gli accumulatori vengono riscaldati a una temperatura leggermente superiore, rendendo la ricarica rapida ancora più... rapida. La nuova soluzione utilizza meglio anche il calore disperso dagli altri componenti elettrici e sfruttato per regolare la temperatura delle batterie.

PARCHEGGIA DA SOLA

Viene introdotta nella gamma Taycan l’opzione Remote Park Assist, che permette di svolgere le manovre di parcheggio dell’auto tramite smartphone, senza necessità che il conducente si trovi fisicamente dietro il volante. In pratica, trasformando la sportiva elettrica tedesca in una enorme macchinina radiocomandata! (non è vero, stiamo scherzando)

SI FA TUTTO DA TELEFONO Il parcheggio remoto funziona sia negli spazi paralleli sia perpendicolari. Quando il sistema trova uno spazio sufficiente per l’auto (grazie ai sensori e alle telecamere), il conducente avvia la manovra dalla app Porsche Connect e può scendere dall’auto, e far proseguire le operazioni premendo un pulsante sullo schermo del dispositivo. Il Remote Park Assist si occupa poi, come già avviene normalmente, di gestire in maniera autonoma sterzo, volante e freni.

ARRIVA ANDROID AUTO

Fin dal suo debutto Taycan monta la sesta generazione dell’infotainment PCM (Porsche Communication Management): con l’ultimo aggiornamento il sistema operativo integra anche Android Auto, così che i possessori di dispositivi con Android possano collegare il telefono all’auto, e usare le principali app tramite lo schermo dell’infotainment, oltre ai comandi vocali dell’Assistente Vocale di Google.

CAPISCE DI PIÙ Migliora anche l’assistente vocale di Taycan, in grado di riconoscere con maggior precisione gli ordini impartiti in linguaggio naturale. Più rapidi i calcoli della rotta del navigatore. Qualche miglioria anche all’interfaccia dell’infotainment, sia nelle schermate della ricerca dei punti di interesse sia nei menu di impostazione dell’auto (dove le icone possono essere ri-arrangiate singolarmente).

NUOVI COLORI SHOCKING

Pronti al revival degli Anni Novanta? Il decennio in cui Porsche ha introdotto una serie di colorazioni decisamente originali e insolite, e che stanno per tornare (come avrete intuito dalle fotografie di questo articolo). All’interno del programma di personalizzazione Porsche Exclusive Manufaktur, Taycan 2022 è disponibile in diciassette colorazioni standard, a cui si aggiungono quelle delle gamma Paint to Sample: altri sessantacinque colori (per ora), tra cui Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue e Viola Metallic. Per i più esigenti c’è poi la gamma Paint to Sample Plus, che permette al cliente di scegliere in maniera molto precisa il colore che desidera per la sua auto. E noi siamo assolutamente favorevoli: perché tutto è meglio del grigio metallizzato.