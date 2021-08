INFOTAINMENT, SEMPRE Non esiste praticamente più automobile venduta senza compatibilità con Android Auto oppure Apple CarPlay, con o senza cavo: sopravvivono solo pochi modelli più economici, come Dacia Sandero, che garantiscono comunque l’integrazione con l’auto, in particolare per consentire le telefonate in vivavoce.

E CHI NON HA LO SCHERMO? Pensando a chi guida modelli meno recenti, privi di schermi dell’infotainment su cui replicare quello dello smartphone, Google ha realizzato la app Android Auto per i telefoni (da non confondere con il protocollo di comunicazione Android Auto), che semplifica l’interfaccia dello smartphone e si focalizza sulla guida, le mappe e il supporto per i comandi vocali dell’Assistente di Google. Una app decisamente popolare, installata più di cinque milioni di volte.

ADDIO Come altre soluzioni di Google (ricordate Hangouts, Wave e Google Plus?), anche per questa è giunto il momento della pensione anticipata. Con l’arrivo della nuova versione del sistema operativo Android 12, infatti, Android Auto per i telefoni verrà sostituita dalla Modalità di Guida dell’Assistente di Google. La app resterà disponibile, almeno per ora, sulle versioni meno recenti del sistema operativo.

COME FUNZIONA La Modalità di Guida dell’Assistente di Google non è una novità: è stata introdotta un paio di anni fa sui sistemi con Android 9.0 (o superiore) con almeno 4GB di RAM, e si attiva all’interno di Google Mappe, o con un comando vocale. L’interfaccia di questa modalità di funzionamento di Google Mappe è più moderna e snella rispetto ad Android Auto per i telefoni, e sfrutta le potenzialità dei comandi vocali dell’Assistente di Google per rispondere alle chiamate o per mandare messaggi senza togliere le mani dal volante, e soprattutto senza mai uscire dalla schermata di navigazione.

PRESTO ANCHE SU WAZE? La nuova modalità di Google Mappe è già disponibile negli Stati Uniti, ed è attualmente in fase di distribuzione su tutti gli altri telefoni Android. Al momento la modalità guida funziona solo ed esclusivamente sulla app nativa di Google, ma non è escluso che in futuro possa essere inserita anche in Waze (che è di proprietà del colosso di Mountain View).