IDEA FURBA Perché pagare per uno schermo touch per l’infotainment, quando se ne porta sempre uno in tasca? Dev’essere stata questa, la domanda che si sono posti i progettisti della nuova Dacia Sandero quando hanno pensato al Media Control, la soluzione che permette di rimpiazzare i tradizionali impianti di infotainment con lo smartphone del cliente. Ecco il video che spiega come funziona:

TUTTO TRAMITE APP Per utilizzare il Media Control occorre innanzitutto scaricare l’app che ne porta il nome, disponibile gratuitamente per iOS e Android sui rispettivi store. Il telefono dev’essere poi connesso via Bluetooth all’auto, e alloggiato all’interno del pratico vano ricavato nella parte superiore della plancia. Accanto si trova una comoda presa USB per tenere sempre in carica il dispositivo.

COME FUNZIONA La app mostra sullo schermo del telefono un’interfaccia a pulsanti - personalizzabile - dove memorizzare le app più utilizzate, i contatti telefonici preferiti ecc. Da qui si possono controllare le funzioni di navigazione, ascolto musica, telefonate (gestite dalle rispettive app dello smartphone), e consultare i dati del computer di bordo, trasmessi invece dall’auto al telefono. Da non trascurare, la compatibilità della app con i pulsanti sul volante e il satellite multimediale montato sul piantone, che ne rende notevolmente più semplice - e sicuro - l’utilizzo. Quando si spegne l’auto, la app ricorda di portare con sé lo smartphone.

QUANTO COSTA Il Media Control di Dacia offre la connessione Bluetooth, la presa USB sulla plancia, i pulsanti al volante e due casse nelle portiere anteriori, ed è presente di serie nell’allestimento Essential di Sandero Streetway e Stepway, i cui prezzi partono rispettivamente da 9.950 euro e 12:600 euro. L’allestimento successivo Comfort offre invece un più tradizionale schermo dell’infotainment da 8 pollici. Il Media Control non è disponibile per Streetway Access, il modello di apertura del listino della nuova Sandero (8.950 euro).