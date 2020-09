DACIA SANDERO / SANDERO STEPWAY, BUONA LA TERZA

La ricetta è semplice a scriversi, assai meno a cucinarsi. La ricetta è quella dell'auto low cost, una ricetta con pochi ingredienti, ma ugualmente saporita e soprattutto salutare, specie per il proprio portafogli. Solo Dacia ha sempre indovinato la formula magica, solo Dacia ha sin qui conquistato anche i palati fini. Decennio, nuovo, un'auto nuova, anzi due (tre, se calcoliamo anche new Logan). La terza generazione di Dacia Sandero e della sua declinazione in salsa ''cross'', Sandero Stepway, è ancora una vettura piuttosto essenziale, ma anche molto, molto più moderna. E sotto qualsiasi aspetto. Sarà in vendita dai primi mesi del 2021. Esploriamola, anzi esploriamol...e. Anche in video.

Non solo è l'auto più importante della Casa, 2,1 milioni di unità vendute dal 2004 (una Dacia ogni tre). Sandero è dal 2017 anche l'auto in assoluto più venduta in tutta Europa sul mercato dei privati, con la variante Stepway a rappresentare i due terzi dei volumi. Progettata sulla piattaforma modulare CMF del Gruppo Renault, la stessa che adottano anche le nuove Clio e Captur, la terza edizione dell'utilitaria di segmento B franco-rumena conserva grossomodo le dimensioni esterne (4,08 metri di lunghezza), ma al tempo stesso offre più abitabilità, più versatilità e più sicurezza attiva e passiva, oltre che un migliore piacere di guida, vedi il cambio automatico CVT, una novità su Sandero.

Con spalle e passaruota più marcati, nuova Sandero indubbiamente acquista personalità, tuttavia le linee sono ora più lisce e aerodinamiche, con un parabrezza più inclinato, un tetto più basso (-1 cm) e più scorrevole. Luci anteriori e posteriori equipaggiate della nuova firma a LED a forma di Y, unite inoltre da una striscia orizzontale sempre a LED, per un effetto scenico senz'altro più impattante. La maggiore attenzione ai dettagli si esprime ad esempio nel design delle maniglie porte, ora più ergonomiche di prima.

Dal canto suo, nuova Sandero Stepway è immediatamente riconoscibile, oltre che per l'altezza da terra maggiore di 4 cm, anche per le nervature sul cofano anteriore, più rigonfio, il logo Stepway cromato sotto la griglia e le grandi protezioni in plastica che avvolgono i fendinebbia. I paraurti anteriore e posteriore includono poi una piastra paramotore in metallo in tinta con la carrozzeria. Completano lo stile individuale i bordi inferiori delle portiere rinforzati e le barre al tetto regolabili.

Sandero e Sandero Stepway tornano ad assomigliarsi in abitacolo, che in generale è meglio rifinito e rivestito di materiali di migliore qualità. Nuovi sono l'inserto in tessuto sul cruscotto e le bocchette di ventilazione, dalla forma inedita. Nuovi anche i sedili anteriori, ora con poggiatesta regolabili. Il volante regolabile in altezza e in profondità è ora provvisto di servosterzo totalmente elettrico: la rotazione richiede uno sforzo decisamente inferiore che non in passato. Più corta ed ergonomica, infine, la leva del cambio. Per Sandero Stepway, rivestimenti personalizzati con il logo del modello, pannelli porta e plancia con inserti e bordi in tessuto arancione. Bagagliaio dalla capacità di 328 litri (+8 litri rispetto a precedente Sandero) e piano regolabile in altezza su 2 posizioni. Completano l'equipaggiamento, di serie o in opzione, la nuova climatizzazione automatica con display digitale, i sedili anteriori riscaldati (solo da aprile 2021), il freno di stazionamento elettrico, la telecamera di retromarcia, anteriore e posteriore, i sensori di parcheggio e i tergicristalli automatici. Per la prima volta, infine, disponibile anche il tetto in vetro apribile elettricamente.

Tre progressivi sistemi multimediali, a seconda dell'allestimento. Col Media Control, posizioni il tuo smartphone sull'apposito supporto e lo converti in un display multimediale vero e proprio: è sufficiente installare un'app gratuita e gestire ogni funzione di navigazione e radio direttamente dai comandi sul volante. Con Media Display, la console si arricchisce di un touch screen da 8 pollici integrato, compatibile coi portocolli Android Auto e Apple CarPlay. Con Media Nav, infine, il display di bordo viene completato anche dal sistema di navigazione. Tra i sistemi di assistenza alla guida (ADAS), oltre al lmitatore di velocità e al cruise control, Sandero e Sandero Stepway 2021 possono essere equipaggiate di frenata di emergenza, monitoraggio angolo cieco, Park assist e assistenza alla partenza in salita.

Gamma motori già interamente conforme allo standard Euro 6D-Full, quello in vigore dal 1° gennaio 2021, e inizialmente composta dal 3 cilindri benzina aspirato 1.0 SCe da 65 cv (non Sandero Stepway), associato a cambio manuale a 5 marce, dal 3 cilindri turbo benzina 1.0 TCe da 90 cv, abbinato a cambio manuale a 6 marce o (novità) a cambio automatico a variazione continua CVT, infine anche dal 3 cilindri turbo benzina-GPL da 1 litro di cilindrata e 100 cv di potenza, sigla TCe 100 ECO-G. Per la variante a duplice alimentazione, accreditata di 1.300 km di autonomia complessivi grazie al serbatoio di GPL di capacità 50 litri (+8 litri), trasmissione manuale a 6 marce. Non passa inosservata l'esclusione dall'offerta della motorizzazione diesel.



DACIA SANDERO

Lunghezza: 4.088 mm

Larghezza: 1.848 mm (2.007 mm con gli specchietti abbassati)

Altezza: 1.499 mm

Altezza libera dal suolo: 133 mm con carico

Capacità del bagagliaio: 328 litri



DACIA SANDERO STEPWAY