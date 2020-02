SPY SHOT Classe 2007, Dacia Sandero si prepara a debuttare in vesti rinnovate. Dopo il restyling del 2016, nel 2021 tutto è pronto per il debutto della terza generazione del crossover del gruppo Renault. Nuove foto spia del muletto camuffato, alle prese con i test invernali, sembrano confermarlo.

COME CAMBIA Nonostante le camuffature siano ancora pesanti, della nuova Dacia Sandero 2021 colpisce il frontale, con griglia anteriore e fari diurni LED che ricordano molto quelli della sorella Duster. Nel complesso il design sembra essersi raffinato rispetto al passato e, pare, la piattaforma sarà la stessa (CMF-B) di nuove Renault Clio e Nissan Juke. Secondo le prime indiscrezioni pare che ai test sia stato sottoposto anche un nuovo motore: sarà il benzina TCe da 1.0 litri da 100 CV e 160 Nm di coppia massima, che andrà a sostituire il mille 75 CV? In attesa di nuove foto più rivelatrici, dell' arrivo di nuova Dacia Sandero 2021 possiamo dire che molto probabilmente non avverrà prima del prossimo Salone di Parigi, in programma per ottobre 2020.