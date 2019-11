LA NUOVA STEPWAY Come saprete il tema Dacia Sandero Stepway ci sta a cuore e dopo la rinnovata versione per il Brasile, dalla Francia arrivano rumors riguardo alla versione per l'Europa in arrivo nel 2020. In particolare le ultime voci sembrano confermare che la Sandero di terza generazione, allestita sulla stessa piattaforma delle nuove Renault Clio e Nissan Juke, porterà in dote un infotainment al passo coi tempi e anche una versione elettrificata: la nuova Dacia Sandero Stepway 2020 Hybrid.

ANCHE A GPL Lo sforzo per mantenere il prezzo più basso, rispetto alle cugine comporterà ovviamente delle rinunce e per questo è improbabile che sulla nuova Stepway si vedranno il diesel da 115 CV e il TCe a benzina da 130 CV. Piuttosto la nuova Dacia dovrebbe proporsi al pubblico nelle varianti a benzina da 75 e 100 CV (quest'ultima anche a GPL) o nella variante diesel dCi da 85 CV.

LA STEPWAY IBRIDA Occhi puntati anche sulla Dacia Sandero Stepway ibrida che sembra destinata ad adottare la tecnologia mild hybrid, per abbattere consumi ed emissioni. L'ibrido sarà applicato al millesei aspirato a benzina, a dare uina potenza di sistema di 140 CV. La data di lancio, per ora solo presunta, è quella del salone di Parigi 2020, accompagnata dal debutto di una nuova Dacia Logan e anticipata, forse a Ginevra, da una nuova Dacia Dokker. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.