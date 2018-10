Autore:

Emanuele Colombo

CONCORSO SOCIAL A luglio Dacia, attraverso la piattaforma Creapills, ha sfidato i giovani designer a creare nuovi look per la sua crossover Dacia Sandero Stepway. Poi, con un evento organizzato al salone di Parigi, ha organizzato una votazione via Internet – in puro stile social – per individuare il vincitore. Il risultato lo vedete nelle foto: la Dacia Sandero Stepway Escape.

VITTORIA SCHIACCIANTE Escape è la creazione della designer Flora Jammes: su oltre 100.000 votanti ha ottenuto la vittoria con quasi 38.000 preferenze. I progetti degli altri due finalisti, Aurélie Abric e Pierre Lancien, hanno guadagnato la seconda piazza del podio ex aequo.

ARRIVA ENTRO L'ANNO Flora Jammes, co-creatrice di un collettivo chiamato Automne Studio, vedrà presto il suo progetto sulle strade in quanto Dacia intende costruire e distribuire davvero l'allestimento Sandero Stepway Escape Limited Edition. Lo realizzerà in tiratura limitata a 400 unità che saranno rese disponibili in Francia entro la fine del 2019.

SEGNI DISTINTIVI Il modello vincente ha debuttato davanti al pubblico il 14 ottobre, ultimo giorno del Salone dell'Auto di Parigi. La vettura presenta una grafica dedicata sul cofano e sui montanti centrali, con strisce bianche sulle calotte degli specchietti. Le portiere anteriori sono poi decorate con le scritte Stepway. Dacia non ha fornito alcuna foto degli interni, che quindi non dovrebbero presentare alcuna differenza rispetto al modello standard.