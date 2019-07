Autore:

Marco Rocca

LA NUOVA GAMMA Lo so, lo so che state già per telefonare al vostro concessionario Renault di fiducia per chiedere lumi sulle nuove Dacia Sandero. Ma vi devo fermare perché quella che vedete in foto è la nuova gamma destinata al Sud America. Motivo per il quale sulla calandra c'è lo stemma Renault e non quello Dacia. I modelli rinnovati sono due: la Renault (Dacia) Sandero e la Stepway che hanno beneficiato di aggiornamenti alla linea, di interni più confortevoli e di nuove dotazioni di sicurezza.

SANDERO E STEPWAY Iniziamo dall'apprezzatissime Sandero e Stepway (che è diventato un modello a se stante in quanto non porta più il nome Sandero). E' bastato poco per ringiovanire la linea. Nuova è la parte anteriore con la firma DRL (luci diurne) a Led a forma di C e nuova è anche la calandra cromata rivista per assomigliare a quella degli ultimi modelli Renault. Novità anche a poppa con fanali ridisegnati dalla firma luminosa a LED.

NUOVI INTERNI Rivisti anche gli interni ma in modo meno evidente. Nuovi pannelli per le porte in tessuto o pelle, volante ridesganto in pelle con dettagli cromati e i cielo della vettura è diventato nero. Anche i sedili sono nuovi migliorando nella conformazione e nel comfort grazie a imbuttiture più larghe e spesse e meglio sagomate.

PIU' TECNOLOGIA Non finisce qui. Tutti e i modelli sono dotati del nuovo sistema di infotainment Media Evolution da 7 pollici che offre connettività Android Auto e Apple Carplay, Bluetooth e telecamera retromarcia (a seconda della versione).

QUI MOTORI Per quanto riguarda la parte meccanica, la grande novità è l'aggiunta di una trasmissione CVT X-Tronic (di stampo Nissan) offerta come opzione sul 4 cilindri benzina aspirato 1.6 SCe da 115 cv. C'è poi anche il 1.0 SCe da 79 cv.

PIU' SICUREZZA Infine la sicurezza che si aggiorna con quattro airbag di serie su tutti i modelli, attacchi Isofix per due seggiolini posteriori, mentre i modelli con cambio CVT ottengono anche il controllo elettronico della stabilità (ESC) e l'assistente per le partenze in salita (HSA). I prezzi? In Brasile partono da circa 11.200 euro per Sandero, che salgono a 14.275 euro per la Stepway. Chissà che questo aggiornamento arrivi anche da noi.