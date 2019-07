Autore:

Lorenzo Centenari

AWD DUSTER Non è più un must, eppure il 4x4 è sempre un plus. Sin qui associata unicamente all'unità diesel 1.5 dCi, ora la trazione integrale sale a bordo anche di Dacia Duster 1.3 TCe turbo benzina. L'unica Duster esclusivamente 4x2 resta così quella in formato 1.6 benzina aspirato, anche in edizione a GPL (almeno finché sarà a listino, visto che in agenda c'è un piccolo cambio di rotta).

PIÙ DUEMILA Listino prezzi di Duster 1.3 TCe 4x4 a partire da 18.650 euro (Comfort 130 cv), vale a dire 2.000 euro in più dell'alterego a trazione anteriore. Sempre in allestimento Comfort, ma con step di potenza da 150 cv, la cifra sale a quota 19.250 euro. Gamma Prestige da 19.650 euro, serie speciale Techroad da 20.450 euro.

CHE COPPIA A crescere sono inevitabilmente anche i consumi, comunque contenuti grazie al grado di tecnologia racchiuso nel 4 cilindri sviluppato dall'Alleanza Renault-Nissan in partnership con Daimler. Iniezione diretta di benzina, rivestimento dei cilindri Bore Spray Coating, tecnica Dual Variable Timing Camshaft per la gestione delle valvole. Di scaricare potenza su tutte e 4 le ruote, Duster turbo non vedeva l'ora.