Autore:

Marco Rocca

LO SCOOP La Dacia Duster GPL a fine anno uscirà di produzione e dai listini. È questo il messaggio arrivato attraverso una mail a un addetto alle vendite Dacia Italia. A distanza di un anno dal lancio è già tempo di pensionamento per il 1.6 GPL, uno dei motori più venduti sulla SUV del Gruppo Renault?

IL NUOVO MOTORE TURBO GPL Da quello che si apprende da fonti riservate, pare proprio di sì. Ma a questo punto quali sono le ipotesi sul nuovo propulsore? Al momento le possibilità potrebbero essere due, ma legate allo stesso motore ovvero il nuovo benzina 1.3 TCe FAP (quindi turbo) nelle versioni da 130 cavalli o 150 cavalli.

PIU' POTENZA, PIU' SPINTA Addio aspirato dal fiato un po’ corto, in funzione di un più moderno motore turbocompresso che dovrebbe garantire la giusta dose di spinta anche ai regimi più bassi. Miglioreranno, quindi, anche le prestazioni in favore di un brio ad oggi sconosciuto, soprattutto in ripresa a piena carino e in fase di salita.

ASPETTIAMO CONFERME Ma facciamo un passo indietro perché, per dovere di cronaca è bene sottolineare che la Comunicazione Dacia, interpellata, per il momento non ha confermato né smentito. Manca quindi la confema ufficiale dalla Casa madre. Ma se tutto fosse come indicano le nostre fonti…

I PROBLEMI DEL 1.6 GPL Al di là di un miglioramento delle prestazioni e del piacere di guida, grazie al nuovo motore, è lecito sospettare che ci sia un collegamento tra questo presunto pensionamento e i problemi di Duster GPL. Forse sì, forse no, fatto sta che ad oggi sono diversi i proprietari di Duster GPL che lamentano accelerazioni anomale in fase di cambio marcia.

IL RICHIAMO UFFICIALE Volendo essere più precisi, questa leggera salita di giri si verifica con il cambio in folle, quindi nel passaggio tra un rapporto e l’altro e non con la marcia innestata. Dacia sta lavorando sulla ricalibrazione del motore per scongiurare questo fenomeno tanto che il richiamo ufficiale dovrebbe essere comunicato a cavallo di maggio e giugno 2019. Lavori in corso, dunque e grandi cambiamenti all’orizzonte. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti del caso.