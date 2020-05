15ENNE Buon compleanno, Dacia. Dal 2005 ad oggi, la Casa rumena ha venduto quasi 6,5 milioni di veicoli in tutta Europa: per festeggiare, ecco la special edition 15th Anniversary. Per i modelli Duster, Sandero Stepway, Logan e Lodgy. Scopriamole insieme.

DACIA DUSTER La celebre crossover è stata recentemente protagonista, nella sua versione 4x4, di un video confronto in fuoristrada contro il Suzuki Jimny. In edizione speciale 15th Anniversary, Duster adotta livrea Blu Iron, nuovi stripping laterali, battitacco e specchietti in tinta nera Shiny Black, più il badge ''15'' a ricordarci il numero di candeline sulla torta. Infine, sempre fronte esterni, ecco i cerchi Maldive da 17'' diamantati. Anche la tappezzeria interna è specifica: impunture blu sui sedili e tappetini dedicati. A bordo di Dacia Duster 15th Anniversary, infine, schermo da 7'' Media Nav Evolution, radar di parcheggio posteriore, clima automatico, sistema di allerta angolo cieco (Blind Spot Warning), multiview camera e sistema di apertura delle portiere Keyless Entry.

SANDERO E LOGAN Anche per Sandero e Logan Stepway l'edizione 15th Anniversary porta con sé la livrea Blu Iron arricchita da stripping laterali, nuovi battitacco, specchietti Shiny Black, il badge ''15'' e, solo per Sandero, lo speciale sticker da tetto (opzionale).​ Lo stile esterno si riflette anche negli interni, anche in questo caso caratterizzati da un design rinnovato, grazie alle nuove sellerie con impunture blu e tappetini abbinati. ​I cerchi da 16’’ sono i Flexwheel bitono.​ Quando a dotazioni, Sandero Stepway e Logan 15th sono complete di Media Nav Evolution con schermo da 7’’, radar di parcheggio posteriore​, clima automatico e retrocamera posteriore.​

LODGY Niente di nuovo rispetto alle altre per la monovolume Lodgy: anche lei beneficia di una nuova veste Blu Iron e dei cerchi da 16'' Flexwheel, nonché dei nuovi battitacco, specchietti Shiny Black e badge celebrativo ''15''. Tappetini e impunture speciali come nel caso degli altri veicoli della gamma. Dacia Lodgy è disponibile in questa variante anche nella versione 7 posti (optional). Le dotazioni speciali di Dacia Lodgy comprendono invece Media Nav Evolution con schermo da 7’’, radar di parcheggio posteriore e retrocamera posteriore​.

I PREZZI La versione 15th Anniversary in configurazione 2 ruote motrici e motore benzina, il 1.000 cc da 100 CV, Dacia Duster è proposta a un prezzo di 17.200 euro (300 euro in più per la GPL). Dacia Sandero e Logan con motore 1.0 benzina/GPL sono proposte rispettivamente a partire da 13.650 euro e 15.200 euro, mentre la Lodgy, proposta invece col solo motore 1.5 litri diesel da 115 CV, ha un prezzo a partire da 17.150 euro. Per maggiori informazioni sulla gamma 15th Anniversary, potete cliccare qui.

GLI ESORDI Il marchio Dacia è stato fondato nel 1966 in Romania ed è da sempre legato a Renault: il suo primo modello, commercializzato esclusivamente sul mercato locale, è stato Renault 8, rinominato Dacia 1100 ed assemblato con componenti prodotti in Francia. Nel 1999, il Gruppo Renault acquisì Dacia per avvalersi delle competenze e della posizione geografica e commercializzare auto nei Paesi dell’Est, in quel periodo in piena ricostruzione. Per la prima volta nel settore automotive, la progettazione viene effettuata “a costo obiettivo”, ossia applicando il metodo del “design to cost” che, con la sua innovatività, inverte la logica della progettazione tradizionale. In questa strategia, l’utilizzo dei componenti e delle tecnologie del Gruppo Renault, comprovate e ammortizzate, costituisce un notevole vantaggio.

I SUCCESSI Si parte con Logan nel 2004, si prosegue nel 2008 con Sandero che, l’anno successivo, si arricchisce della versione Stepway. Il 2010 è l'anno di Dacia Duster, un best-seller, il SUV per tutti. Sandero (versione Stepway compresa) è l’auto più venduta ai privati nel 2018, con 2,1 milioni di unità dal suo lancio, mentre sono 1,6 milioni le Duster vendute dal 2010. Oltre alle best-seller, Dacia lancia anche Logan MCV (station-wagon) nel 2007, seguita da Lodgy (monovolume) e Dokker (multispazio e van) nel 2012. Nelle vendite a privati in Europa, Dacia è l'ottava marca per numero di unità.

IL FUTURO La prossima rivoluzione di Dacia, grazie all'esperienza Renault nel campo, sarà quella dei veicoli elettrici accessibili. Svelata a marzo 2020, la showcar elettrica Spring rappresenta il primo modello al 100% elettrico della marca. Si tratterà, inoltre, della prima citycar firmata Dacia: un veicolo a 5 porte dotato di 4 posti veri e di un’autonomia di quasi 200 km.