DACIA SPRING ELECTRIC 2021: ULTIMI AGGIORNAMENTI

L'ARRIVO È CONFERMATO Dopo le notizie che avevamo anticipato, provenienti dalla Germania, nuove informazioni dall'Inghilterra forniscono ulteriori indicazioni sulla prima Dacia elettrica, il cui arrivo è confermato per il 2021. Anticipata dalla Dacia Spring Concept presentata al salone virtuale di Ginevera, il nuovo EV sarebbe destinato a diventare: ''l'auto elettrica più economica d'Europa''. Ma che cosa significa?

LE IPOTESI SUL PREZZO Allestita sulla base meccanica della Renault K-ZE per il mercato cinese, per tenere fede alle promesse la Dacia Spring dovrebbe battere il prezzo della Skoda Citygo e-iV, che sul mercato italiano attacca a 22.300 euro. Un prezzo che, se venissero confermati gli ecoincentivi erogati nel 2020, porterebbe la spesa per aggiudicarsi la Dacia elettrica tra i 6.000 e i 16.000 euro, secondo le regioni.

AUTONOMIA E MISURE Quanto alle caratteristiche, l'autonomia della Dacia Spring Electric sarà superiore ai 200 chilometri con una singola ricarica, misurati in base al (generoso) ciclo WLTP, mentre le dimensioni non dovrebbero allontanarsi troppo da quelle della Renault K-ZE da cui deriva: con una lunghezza attorno ai 3,73 metri.

MECCANICA COLLAUDATA Ancora non si sa per certo se la batteria da 26,8 kWh e se il motore da 45 CV dell'auto elettrica Renault sarano mantenuti, ma: “Dacia è un seguace della tecnologia e prende ciò che è collaudato e funziona perfettamente”, ha detto Mihai Bordeanu, vice presidente di Dacia, ai microfoni dell'inglese Auto Express.

LA DOTAZIONE ANDRÀ ARRICCHITA Per poter essere proposta in Europa la Dacia Spring dovrà avere equipaggiamenti più ricchi della renault K-ZE, che è già dotata di alzacristalli elettrici, touchscreen da 8 pollici e aria condizionata di serie, ma le mancano dotazioni di sicurezza obbligatorie come l'ESP - previsto per legge - e gli airbag laterali.