NEW ENTRY Nella gamma Dacia arriva in listino la nuova Dacia Duster 1.0 TCe 2020, modello intermedio chiamato a rimpiazzare la Dacia Duster 1.6 SCe. Il nuovo motore 3 cilindri turbo - chiaramente a benzina - ha il compito di non far rimpiangere il vecchio 4 cilindri aspirato e dopo la prova su strada mi sono convinto che la sfida è ampiamente alla sua portata...

POTERE AI PICCOLI Il piccolo turbo della Duster 1.0 TCe eroga 100 CV tondi tondi e 160 Nm di coppia già a 2.750 giri: poco importa se il vecchio millesei aveva 15 cavalli in più, perché la coppia della nuova unità, erogata a regime molto più basso, concede alla nuova Duster una piacevolezza nella guida e una vérve in ripresa che la precedente non aveva. Il tutto senza vibrazioni e con una notevole silenziosità di marcia.

ASPETTANDO LA DUSTER GPL Impressioni di guida, consumi e dettagli sulla Duster 1.0 TCe 2020 ve li racconto nel video, cliccate qui, invece, se volete approfondire il tema dei prezzi e degli allestimenti. E che la Duster tre cilindri benzina sia un modello importante lo conferma il fatto che proprio sulla sua base meccanica nascera l'attesissima Dacia Duster GPL 2020. Proposta con prezzi a partire da 12.200 euro, Duster 1.0 TCe è disponibile solo con trazione anteriore e cambio manuale a 5 marce.