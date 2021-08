WELCOME, SPARTAN! Se avete un minimo di passione per il mondo dei videogiochi, conoscerete sicuramente Halo e il suo sterminato universo. La serie con protagonista Master Chief sta per tornare sui computer e sulle Xbox di tutto il mondo con l’atteso Halo Infinite, del quale si è conclusa qualche giorno fa una prima fase di beta aperta al pubblico.

20 ANNI DI GUERRA Per celebrare il 20° anniversario della serie, e prepararsi all’arrivo del gioco (previsto entro la fine dell’anno), Waze ha stretto una collaborazione con Xbox e il team di sviluppo di 343 Industries per portare sulla sua app di navigazione due nuovi veicoli: il Warthog di Master Chief o il Ghost di Escharum, il capo della fazione aliena dei Banished.

COME PORTARE HALO SU WAZE Dopo aver aggiornato la app, per “guidare” con Master Chief è sufficiente aprirla, selezionare “Il mio Waze” e cliccare sulla scritta “Guida con Master Chief”. In questo modo si attiva l’esperienza di Halo: da qui è possibile selezionare il mood (ossia l’icona con cui ci rendiamo visibili gli altri wazer), il veicolo personalizzato (il Warthog oppure il Ghost dei Banished), e la voce per le indicazioni stradali (quella di Master Chief e di Escharum, disponibili in inglese, spagnolo, francese o portoghese).