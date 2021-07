NUOVO UPDATE Disponibile da oggi, sulla app di navigazione gratuita Waze, un nuovo aggiornamento che riguarda una serie di informazioni visualizzate nella schermata “pre-drive”, quella che viene visualizzata prima di mettersi in viaggio.

LIBERTÀ DI SCELTA Dopo aver impostato una destinazione, infatti, lo schermo del telefono mostrerà una schermata ancora più dettagliata, da cui accedere a informazioni relative alle condizioni del traffico, al percorso migliore da affrontare, al costo dell’eventuale pedaggio di ogni strada, alle informazioni sul traffico ecc. In questo modo, in base al tempo a disposizione e alle necessità di ciascuno, sarà possibile scegliere con maggior cognizione di causa l'opzione migliore.

BUT WHY? L’aspetto più interessante, e che siamo curiosi di vedere non appena l’update sarà reso disponibile anche sui nostri dispositivi, è che Waze spiegherà anche il “perché” è stato consigliato un particolare itinerario invece di altri, basandosi anche in questo caso su informazioni raccolte in tempo reale.

COME OTTENERE L’AGGIORNAMENTO L’update è in fase di distribuzione a livello globale, e arriverà su tutti i dispositivi nelle prossime settimane. Se avete abilitato gli aggiornamenti automatici dovete solo attendere che la app venga aggiornata all’ultima versione; in caso contrario, verificate la disponibilità di aggiornamenti sullo store del vostro dispositivo. In tutti i casi, l’ultima versione della app è disponibile sul sito ufficiale.