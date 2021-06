OK IL PREZZO È GIUSTO Tra le tante e sfiziose caratteristiche di Waze, una delle app più popolari tra gli automobilisti, c’è quella di conoscere i prezzi dei distributori di carburante sulla mappa, aggiornati con frequenza dai map editor, ma anche dagli utenti. Se anche voi siete wazer, sapete già come funziona: mentre fate rifornimento, la app vi chiede se vi trovate presso il distributore individuato sulla mappa, e vi chiede se volete aggiornare i prezzi sul tabellone. Se sono corretti, non dovete fare nulla; se invece sono cambiati, potete inserire quelli giusti, e fare così un servizio utile a chi verrà dopo di voi, che sarà correttamente informato del prezzo del carburante in quella stazione di servizio (in più, questa operazione regala anche preziosi punti per salire in classifica, altro aspetto da non sottovalutare).

DATI UFFICIALI Il servizio sul prezzo carburante migliora: da oggi, infatti, le informazioni vengono aggiornate quotidianamente con i dati diffusi dal Governo Italiano. Questo permette di avere informazioni ancora più precise, in particolare per le stazioni meno frequentate, e di confrontare i diversi costi, in modo da trovare la stazione di servizio più vicina e più conveniente per fare rifornimento.

COMMUNITY INSTANCABILE Un risultato reso possibile grazie all’infinito e instancabile lavoro della community di Map Editor, volontari che hanno contribuito ad abbinare le stazioni di servizio dal database del Governo a quello di Waze, testando, convalidando, verificando i dati e attivando il servizio per tutti i Wazer. Il servizio di prezzi del carburante è disponibile per le oltre 23mila stazioni di servizio operanti in Italia, e si applica a benzina e diesel per l’opzione self-service e “servito” per metano e GPL.

DOVE SCARICARE LA APP Per scaricare e installare la app gratuita di Waze ci si può dirigere semplicemente sul sito ufficiale, oppure scaricarla direttamente da Google Play Store (per dispositivi Android) e App Store (per iPhone).