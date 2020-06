SI RIPARTE Adesso che si comincia a rimettersi al volante un po’ più spesso (ma sempre con le dovute precauzioni e rispettando le direttive della Fase 3), si comincia anche a utilizzare le app di navigazione come Waze o Google Maps. Non perdetevi la rassegna delle migliori app per gli automobilisti (per iOS e Android).

NUOVA ICONA E COLORI Il nuovo aggiornamento di Waze non introduce grandi novità dal punto di vista delle funzioni, ma una rinfrescata generale a tutta l’interfaccia, in particolare per quanto riguarda l’icona e i colori. Trattandosi poi di una app che fonda gran parte del suo successo sulla community di persone che la utilizza, l’obiettivo dell’azienda (di proprietà di Google) è continuare a far sì che la gente si senta parte di qualcosa, e non un semplice gruppo di utenti.

ARRIVANO I MOOD Per questo motivo, l’update più recente della app contiene una nuova serie di mood, o stati di umore, che permettono agli utenti - pardon, ai membri della community - di scegliere un avatar che meglio rappresenti il loro umore al volante. Al momento sono stati già pubblicati trenta nuovi mood, e altri sono in arrivo.

DOVE SCARICARE WAZE Waze è gratuito per tutti i possessori di uno smartphone Apple oppure Android.