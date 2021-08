Non è la prima volta che la Porsche Taycan Turbo S e la Tesla Model S si incontrano, o forse è meglio dire ''si scontrano'', sulla drag strip. Le due auto elettriche sono rivali naturali. Ma se al primo appuntamento la tedesca ha fatto faville, il progresso non si ferma e il nuovo capitolo della sfida si gioca tra la ''vecchia'' Turbo S e la nuova Tesla Model S Plaid, fresca di record sul quarto di miglio. Cambia qualcosa nel risultato finale? Guardate il video qui sotto, tratto dal canale YouTube di Drag Times, che poi ne riparliamo...

ATTENZIONE, SPOILER Teatro della sfida è il Palm Beach International Raceway. Qui la Porsche può scatenare i suoi due motori che producono in totale 750 CV e 774 Nm di coppia, che scaricati a terra tramite una trazione integrale elettrica le valgono uno 0-100 km/h in 2,8 secondi e una velocità massima di 260 km/h. Numeri che nella nostra prova su strada della Taycan Turbo S hanno lasciato impressioni indelebili in chiunque ci sia salito. La Tesla Model S Plaid, però, di motori ne ha tre... Quando il semaforo diventa verde, l'americana può contare su una potenza di addirittura 1.020 cavalli, per uno 0-100 km/h in 2,1 secondi e una top speed di 320 km/h. L'asticella si è alzata: vedremo se Porsche avrà o meno intenzione di replicare con una Taycan Turbo S2.