TESLA A CINQUE CERCHI Fiuta il profumo di competizioni che da Tokyo viaggia sopra l'Oceano Pacifico e raggiunge il suolo degli Stati Uniti. L'accelerazione da fermo non è disciplina olimpionica, non quella almeno a bordo di missili terra-terra. Tesla Model S Plaid è tuttavia sintonizzata su frequenze di agonismo esasperato, e la sua personalissima medaglia d'oro la conquista anche senza mettere piede in Giappone. Model S Plaid è ora ufficialmente l'auto di serie più veloce al mondo. Non perché raggiunga la velocità di punta più elevata in assoluto, ma perché è la più esplosiva nel percorrere il quarto di miglio.

SILENT THRILLER L'impressionante nuovo record mondiale, la Model S da sparo lo ha raggiunto al World Wide Technology Raceway di Madison, Illinois: ecco ora il video che mostra la sua silenziosissima corsa da guinness. Una clip di appena 31 secondi, dopotutto la performance dura meno di un terzo del video. Che mostra l'hyper berlina elettrica mentre si prepara per il lancio della vita, e pochi istanti dopo, scappa lungo il rettilineo, tagliando il traguardo in un fantasmagorico crono di 9,08 secondi. Velocità di uscita: 248 km/h. Guarda, guarda.

QUALI SUPERCAR? Per dare un senso a queste cifre: col suo V8 sovralimentato da 840 cv, Dodge Challenger Demon si è fermata a 9,65 secondi (235,31 km/h). Ricordata per aver battuto il record di velocità massima per auto di serie un decennio fa, sul 1/4 di miglio Bugatti Veyron Super Sport ha un personal best di 9,7 secondi (233,35 km/h). Fonte duPont Registry Daily, altre auto follemente veloci come McLaren P1, Porsche 918 Spyder e Ferrari LaFerrari, non hanno infranto il muro dei 9,8 secondi. Andiamo avanti: un killer di hypercar come McLaren 720S ha un personale di 9,9 secondi, Bugatti Chiron si fregia di un tempo di 9,99 secondi, Koenigsegg Agera RS e McLaren Senna hanno corso rispettivamente in 9,96 e 10,1 secondi. Last but not least, Lamborghini Huracan Performante: 10,2 secondi. Serve altro?

NIENTE TRUCCO, NIENTE INGANNO Venduta da Elon Musk come l'auto di serie in grado di riscrivere le leggi della fisica, Tesla Model S Plaid dimostra sul campo le sue proprietà di dragster sotto mentite spoglie. Va senz'altro specificato che per poter scattare da 0 a 60 mph (96 km/h) nella stima ufficiale di 1,99 secondi, Model S Plaid ''Usain Bolt edition'' necessita di un setup specifico, oltre che di una resina speciale a ricoprire l'asfalto. Ma anche senza tutto ciò, resta maledettamente veloce. Puoi essere pro o contro il pure electric, ma il cronometro è uguale per tutti.