L’ELETTRICA A FATTO IL BOOM Il successo della Porsche Taycan, primo modello 100% elettrico del costruttore tedesco, è un dato di fatto. Tanto, che di recente è divenuta la macchina più venduta della Casa, superando sua maestà la 911 in tutte le sue varianti di motore e carrozzeria. Detto questo, sappiamo pure che Porsche è particolarmente esperta nel creare tanti modelli differenti e la gamma ampia della 911 stessa ne è la prova. Ovviamente, si tratta di automobili di nicchia, di qualcosa “non per tutti”, però frutto di studi ragionati, incrociando dati di marketing, vendite e preferenze del pubblico, cioè di informazioni oggettive che indicano una precisa esigenza del mercato. Tuttavia, è altrettanto importante che le case automobilistiche ottengano il massimo dal loro investimento. Fatta questa premessa, sembra che Porsche abbia messo in agenda un'altra variante della Taycan, solo che questa pare essere una sorta di ibrido fra la versione con carrozzeria berlina e la wagon Cross Turismo.

I BREVETTI DEPOSITATI IN AMERICA Una serie di immagini recentemente depositate presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti sono apparse online e mostrano una variante berlina della Taycan Cross Turismo. Osservando i disegni si notano alcuni dettagli che mettono sulla buona strada, per esempio il fascione posteriore è stato “prelevato” dalla Cross Turismo per essere sistemato sulla berlina insieme a un rivestimento della carrozzeria simile, che corre lungo la parte inferiore delle fiancate e che si estende sopra i passaruota. In qualunque maniera la Casa di Zuffenhausen finisca per chiamare questa variante, l’idea ci piace molto per diversi motivi. Non solo Porsche, con ogni probabilità, potrà avere un maggiore ritorno economico sull’ingente investimento messo sul banco per realizzare il progetto Taycan, ma potrà offrire agli acquirenti un'opzione aggiuntiva di questa automobile elettrica perché, obbiettivamente, lo stile della carrozzeria wagon non è il prediletto fra i clienti del marchio. Alcuni possono apprezzare il suo look che si ispira al fuoristrada, adatto a qualsiasi tipo di percorso, ma una berlina Taycan che garantisce un’immagine e, perché no, uno stile di vita più attivo, completerebbe molto bene la gamma e il divario fra la Taycan normale e la cugina con il tetto allungato. Naturalmente, bocche cucite a ogni piano del quartier generale di Porsche, ma la mossa dei brevetti conferma che la Taycan è un grande risultato commerciale in questo segmento e, in generale, il pubblico (facoltoso) si sente pronto per avvicinarsi a veicoli lussuosi a zero emissioni.

ALTRI MODELLI EV PRONTI AL DEBUTTO L'anno prossimo sarà lanciata la Macan completamente elettrica e, poiché sarà molto diversa dal SUV attualmente in listino, Porsche potrebbe scegliere un nuovo nome. Ci sono state anche voci secondo cui la 718 di nuova generazione sarà 100% elettrica e questa notizia potrebbe essere fondata poiché il suo layout con motore centrale si sposerebbe alla perfezione con un pacco batterie montato sotto il pavimento, ma è prevista anche una Cayenne a zero emissioni. Tuttavia, per adesso una 911 completamente elettrica non è nei programmi, ma una versione ibrida plug-in dovrebbe arrivare entro la metà di questo decennio.