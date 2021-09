ATTO DI FORZA Dalla mobilità elettrica attuale a quella del futuro, dai modelli compatti alle berline di lusso ad alte prestazioni, fino ai veicoli multiuso. All'IAA Mobility di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre 2021, la dimostrazione di forza di Mercedes nel campo dell'elettrificazione a tutto campo. Sotto lo slogan ''Lead in Electric'', il Gruppo schiera tutti i propri sottomarchi: Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, infine anche smart, per un totale di 8 anteprime. Per conoscere le quali, niente di meglio che visitare questa pagina alle 18.00 in punto di domenica 5 settembre, quando andrà in onda, in diretta streaming da Monaco di Baviera, la tradizionale Mercedes Media Night. Clicca Play qui sotto all'ora X.

PARATA DI STELLE Tra i modelli full electric che all'IAA 2021 celebreranno la loro anteprima mondiale è innanzitutto Mercedes EQE, versione a batterie dell'immarcescibile Mercedes Classe E. A Monaco, anteprima europea anche per Mercedes EQB, a sua volta declinazione ad emissioni zero del SUV compatto a 7 posti GLB. Riflettori poi anche sul prototipo della prima berlina di lusso elettrica a marchio Mercedes-Maybach e sul primo modello ibrido plug-in della divisione sportiva, sua altezza Mercedes-AMG GT Coupé 4 63 S E Performance. Altre premiere Mercedes includono Classe S Guard, nuova Classe C All-Terrain, infine anche EQT Concept, l'elettrico in formato multispazio. Carne al fuoco ne abbiamo, no?