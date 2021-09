IAA 2021 | Interviste

IL FUTURO DI DACIA Incontriamo al Salone di Monaco IAA 2021 il Direttore Generale di Dacia Italia Guido Tocci. L'occasione per fargli qualche domanda sulla novità più importante che ha portato la Casa romena a Monaco, la Jogger, ma anche sulla chiave del successo di Dacia in Italia e in Europa nonostante due anni così difficili per il mondo auomotive. Il manager italiano ci svela poi qualche dettaglio anche sui futuri programmi che interesseranno l'elettrificazione dei modelli. Infine, un'anteprima sul prossimo C-SUV, che abbiamo visto in forma di concept, ma che tra poco potremo conoscere nella sua veste definitiva. Se volete ascoltare direttamente le parole del Direttore Generale Dacia, mettetevi comodi e cliccate Play.

