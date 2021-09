L'ELELECTRIC SUV DEBUTTA AL MOTOR SHOW L’imminente Salone dell’Auto a Monaco di Baviera sarà teatro di una première per i francesi di Renault, che hanno scelto il palcoscenico della kermesse tedesca per svelare al pubblico il nuovo SUV elettrico Mégane E-Tech Electric. Questo modello aprirà un nuovo capitolo per il marchio della losanga con l'ex capo della Seat Luca De Meo oggi al timone dell’azienda. Il piano industriale, soprannominato “Renaulution”, vedrà il costruttore transalpino lanciare sette nuovi veicoli completamente elettrici entro il 2025, e questo crossover BEV sarà il primo ad arrivare. De Meo ha dichiarato: “Come con la prima generazione di Mégane, questa Mégane con la E è solo l'inizio. Un'intera famiglia di veicoli sarà basata sulla nostra piattaforma CMF-EV”.

Renault Mégane E-Tech SUV: il prototipo del nuovo modello elettrico francese

COME SI EVOLVE IL DESIGN Abbiamo già visto alcune immagini ufficiali della nuova Megane E-Tech sotto forma di prototipo e questa anteprima si avvicina molto allo stile del modello mimetizzato. La barra luminosa posteriore interrotta dal logo Renault vista sull'attuale modello di quarta generazione è sempre presente e se il design del prototipo resterà fedele, il faro a forma di C già visto su Captur e Clio sarà riproposto anche sulla nuova Mégane elettrica. Visto che la piattaforma CMF-EV del Gruppo Renault-Nissan è condivisa con il SUV a batterie Nissan Ariya, la Mégane E-Tech avrà un pacco batteria da 60 kWh, un motore elettrico da 215 CV per una coppia di 300 Nm capace fornire un'autonomia massima fino a 450 km e uno scatto da 0 a 100 orari in meno di otto secondi. Ma secondo le parole di De Meo, Renault potrebbe sviluppare in futuro una versione a lungo raggio dell'auto.

Renault Mégane E-Tech SUV: il nuovo modello elettrico ispirato al concept Mégane eVision

DAL CONCEPT AL MODELLO DEFINITIVO Renault ha presentato in anteprima il suo nuovo EV l'anno scorso con il concept Mégane E-Vision, che aveva alcune differenze. Per esempio, oggi il corpo vettura è stato sollevato per sottolineare l’ispirazione al mondo dei SUV, la barra luminosa posteriore è stata modificata e i grandissimi cerchi in lega leggera hanno un diametro più piccolo e adatto alla produzione. Per il resto, lo stile sembra rimanere abbastanza fedele al concept eVision. Sotto la mimetizzazione possiamo notare le stesse prese d'aria sul paraurti anteriore, così come le luci diurne a forma di C, distintive del marchio francese. C'è anche lo stesso taglio a salire della linea di cintura verso il montante posteriore e anche l'ultima versione del logo Renault. Date le somiglianze di design, le dimensioni della Mégane E-Tech Electric dovrebbero essere molto vicine a quelle del concept, con una lunghezza di circa 4,21 metri, una larghezza di 1,8 metri e un'altezza di 1,5 m. Proporzioni simili a quelle del crossover Captur, ma con una linea del tetto più bassa. Le ruote dell'auto spinte verso le estremità della carrozzeria regalano tanto spazio interno, offrendo un livello simile a quello delle berline più grandi tipo l’attuale Mégane. Anche il pavimento sembra essere poco profondo per un veicolo elettrico, considerazione confermata da Renault che promette di utilizzare il pacco batteria più sottile sul mercato, con una profondità di soli 110 mm.

Renault Mégane E-Tech SUV: i muletti durante le prove su strada lo scorso inverno

DENTRO SI SPOSANO TECNOLOGIA E DESIGN La Casa francese ha anche mostrato in anteprima gli interni della nuova vettura, che presenteranno un nuovissimo sistema infotainment a forma di L. Non mancherà un grande display verticale, che si collega a un ampio quadro strumenti digitale e, grazie alla mancanza di un tunnel di trasmissione, ci sarà spazio sotto lo schermo per altri vani portaoggetti. Sul fronte tecnologico, un caricabatterie di bordo consentirà la ricarica a 7 kW da una wallbox. Tuttavia, l'unico tempo di ricarica che Renault ha rivelato finora parla di mezz’ora per recuperare circa 200 km con ricarica rapida a 130 kW in corrente continua.

Renault Mégane E-Tech SUV: in abitacolo spazio a tecnologia e design

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA? Vederla dal vero in occasione del Salone di Monaco di Baviera prelude alla commercializzazione del nuovo crossover elettrico, che potrebbe avvenire entro la fine del 2021, per vederla circolare su strada nel 2022. Nessuna ipotesi sul prezzo, ma aspettiamoci un listino che può attaccare intorno ai 40.000 euro.