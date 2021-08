RIVOLUZIONE FRANCESE Continua a passo spedito il rinnovamento del marchio Renault fortemente voluto dal manager italiano Luca De Meo, infatti è di poche ore fa la notizia che il Gruppo francese cercherà di rafforzare la propria posizione nell'Asia orientale attraverso una partnership con il colosso Geely per costruire auto ibride dedicate al mercato locale. La collaborazione si concentrerà inizialmente sul lancio di modelli elettrificati Renault, utilizzando piattaforme derivate da Geely, nei mercati cinese e sudcoreano. Mentre i cinesi forniranno i veicoli, Renault manterrà il controllo della “strategia di branding, canale e sviluppo dei servizi” nelle regioni interessate.

COME SI SVILUPPA LA PARTNERSHIP I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. La partnership non influisce sulla partecipazione dell'80,1% di Renault nel produttore coreano Renault Samsung Motors, che costruisce una gamma di modelli basati su analoghe auto francesi, per la vendita in Asia. Tuttavia, Geely e Renault hanno dichiarato che “valuteranno la localizzazione dei veicoli fondata sulle piattaforme di vetture ad alta efficienza energetica di Lynk&Co per i mercati locali”. Come accennato, la collaborazione arriva come l'ultimo passo (per ora) nella strategia di trasformazione del marchio francese che prende il nome di Ranaulution voluta dal capo Luca De Meo. Ciò consentirà di “condividere risorse e tecnologie” con il Gruppo Geely, che possiede, tra gli altri, i marchi LEVC, Lotus, Lynk&Co, Polestar e Volvo.

DIVERSE COLLABORAZIONI PER I CINESI L'accordo è simile alla joint venture 50:50 di Geely con Mercedes, in base alla quale i cinesi costruiranno auto elettriche a marchio Smart per la vendita a livello globale, la prima delle quali sarà mostrata in forma di concept il prossimo mese. Tuttavia, Renault collabora anche con Mercedes per lo sviluppo e la produzione di piccoli veicoli commerciali (la nuova Classe T sarà, di fatto, gemella della Kangoo), ma questo accordo è del tutto separato dalla inedita partnership franco-cinese. Ricordiamo infine che nell'aprile dello scorso anno, Renault ha concluso la joint venture con il costruttore cinese Dongfeng Motor Group, interrompendo la vendita sul mercato asiatico di auto con motore convenzionale marchiate Renault.