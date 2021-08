QUASI 25 ANNI DI STORIA Renault Kangoo è un’auto che, dal 1997, anno del suo debutto, ha venduto più di quattro milioni di esemplari, divisi in tre generazioni di multispazio. Quella presentata qualche mese fa è disponibile in due motorizzazioni, benzina e gasolio: l’auto della nostra prova è la 1.5 Blue DCi Edition One Plus, turbodiesel da 95 CV nell’allestimento top di gamma.

Salite a bordo con noi: c’è spazio per tutti!

COM’È FATTA FUORI RENAULT KANGOO

Nonostante il crescente successo dei SUV, che ormai detengono quasi la metà del mercato delle auto nuove, le multispazio come Volkswagen Caddy e Renault Kangoo rimangono il modello familiare per eccellenza: il 64% di chi ne cerca una sono famiglie con uno o due bambini. Una persona su quattro cerca il massimo dello spazio a bordo, una su dieci vuole un bagagliaio di grande capacità, pratico e modulare.

ESTETICA RIUSCITA Renault Kangoo non fa nulla per nascondere la sua natura di multispazio. E del resto, considerate forma e dimensioni, non si capisce come potrebbe. Apprezzo comunque il lavoro svolto dai designer francesi, che sono riusciti a trasformare un mezzo nato come furgone in qualcosa che assomiglia molto a un’auto, dentro e fuori. In generale trovo il corpo vettura più personale, armonioso e meno imponente, con il risultato di smorzare - almeno in parte - l’effetto “furgone” tipico delle multispazio.

LOOK DA AUTO Il muso è un po’ più aggressivo, almeno nei limiti del segmento, il cofano piatto e scolpito. Si fa più stretta la parentela con le altre auto Renault, con la grande calandra centrale e i gruppi ottici (tutti Full LED di serie) con la firma luminosa a “C” già vista sugli altri modelli della casa francese. Riuscito anche lo stile dei fanali posteriori a sviluppo verticale, che appoggiano sulle “spalle” ben scolpite dell’auto e mettono in risalto la fiancata. La parte che mi ha convinto meno è il portellone, completamente in metallo liscio, interrotto solo dalla linea cromata del portatarga.

PRATICA E SPAZIOSA

Come molte altre multispazio, anche Renault Kangoo è un'auto di sostanza, e per questo mi piace un sacco. Del resto, la praticità è una delle esigenze primarie di chi sceglie un’auto di questa categoria, e Kangoo non delude affatto. Le porte scorrevoli su entrambi i lati rendono agevole salire a bordo anche se l’auto è parcheggiata in spazi stretti. Quelle davanti, invece, si aprono con un generoso angolo di 90°.

DIVANO CORTO Chi siede dietro beneficia di un pavimento piatto, senza tunnel centrale della trasmissione, e di uno spazio davvero ampio sopra la testa. Meno abbondante quello per le gambe, che soffrono anche della seduta corta del divanetto: nei lunghi viaggi, gli spilungoni potrebbero risentirne un po’. Per chi ha bambini piccoli, ottimi i tavolini reclinabili sui sedili anteriori e lo specchietto aggiuntivo sotto quello retrovisore, per tenerli d’occhio mentre si viaggia.

SPAZIO INFINITO Il baule è davvero enorme: si parte dai 775 litri con il divano in posizione d’uso, per arrivare a ben 3.500 litri con i sedili abbassati. A questi si aggiungono altri 49 litri, ricavati nei diversi vani portaoggetti sparsi all’interno dell’auto. E se il bagagliaio non basta, si può contare anche sui mancorrenti “trasformer” sul tetto (optional a 340 euro), gli stessi di Dacia Sandero Stepway: senza attrezzi, si sganciano e si trasformano in barre portatutto.

VITA A BORDO DI RENAULT KANGOO

Comoda, come anche su altre Renault, la chiave che si può tenere in tasca: apre le portiere quando mi avvicino, le chiude quando mi allontano, e per avviare l’auto basta premere un pulsante. La posizione di guida è alta e comoda, con il volante verticale che si regola bene in altezza e in profondità. Unica concessione al mondo dei van (da cui proviene Renault Kangoo) è il cambio in posizione rialzata, che però da usare è proprio comodo. Tutti i comandi sono ben disposti e a portata di mano, anche il piccolo satellite dietro il volante per i controlli multimediali.

VEDO TUTTO DA QUASSÙ Le enormi vetrature aiutano la visibilità in qualunque circostanza, anche in manovra. Utile, ma non indispensabile, la telecamera posteriore. Nel traffico si rivelano particolarmente comodi i generosi specchi retrovisori e i piccoli finestrini alla base del montante anteriore.

LINEARE E TECNOLOGICA Molto “auto” e poco “furgone” anche la plancia, con plastiche rigide ma robuste e ben accoppiate tra loro. Bella la scelta della finitura del fascione centrale, che richiama il legno scuro. Al centro dell’abitacolo spicca il nuovo schermo dell’infotainment da 8 pollici a dominare la scena: non ha una risoluzione enorme, ma è veloce e intuitivo da utilizzare. Supporta la radio DAB, Apple CarPlay e Android Auto (non wireless). Nella parte bassa della console c’è la piastra per la ricarica a induzione dello smartphone. Completa la strumentazione del cruscotto dietro il volante, caratterizzato da un’impostazione ibrida, con due strumenti analogici ai lati e un display centrale a colori da 4,2 pollici.

COME VA RENAULT KANGOO

Il comportamento dinamico di Kangoo asseconda la sua natura di auto da famiglia. L’assetto è molto morbido, grazie alla taratura delle sospensioni. Buche e piccole asperità vengono assorbite bene, e in questo aiuta la spalla generosa degli pneumatici, montati sui cerchi in lega da 17 pollici. Occorre un po’ di prudenza nella guida più allegra, dove si fa sentire il baricentro alto, mentre rollio e sottosterzo sono piuttosto evidenti.

SICURA PER TUTTI Così così l’insonorizzazione in abitacolo: complici anche i grandi specchietti retrovisori, l’aerodinamica non gioca a favore di Kangoo. In compenso, Renault ha pensato molto alla sicurezza di chi sta a bordo: airbag per tutti i passeggeri, attacchi isofix, abbaglianti e tergicristalli automatici, rilevamento della stanchezza del conducente, cruise control, mantenimento di corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, sensori di parcheggio e telecamera posteriore, riconoscimento dei segnali stradali. Optional, per i più pigri, il sistema di parcheggio assistito a 795 euro.

QUANTO CONSUMA RENAULT KANGOO

La versione della nostra prova è la 1.5 Blue dCi da 95 CV, configurazione intermedia del quattro cilindri turbodiesel francese, disponibile anche con 75 e 115 CV. Si tratta della motorizzazione più equilibrata, per potenza e consumi: non fa sognare, ma non è neanche pigra. E se la ripresa non è delle più brillanti, in fatto di consumi il 1.5 Renault mette al riparo da ogni preoccupazione: un motore fatto per macinare migliaia di km senza dare noie né preoccupazioni al portafoglio. In tangenziale, a novanta all’ora, Kangoo beve meno di 4 litri per 100 km, ossia percorre più di 25 km con un litro. A 130 km/h, in autostrada, si sale a circa 5,5 litri per 100 km, ossia 18 km con un litro, valori comunque ottimi. E in città, a patto di non avere il piede troppo pesante, difficilmente si consumano più di 7 litri per 100 km.

PREZZI E DOTAZIONI

L’allestimento Edition One Plus di Renault Kangoo con questa motorizzazione costa 26.300 euro, 1.100 euro in più rispetto al solo Edition One. Nell’allestimento Plus si trova la chiave elettronica e la telecamera posteriore, ma io mi sento di consigliarlo soprattutto se - come me - siete attenti alla sicurezza mentre viaggiate. Con tutti gli accessori di cui è dotata, tra cui i sensori perimetrali, le barre sul tetto trasformabili e i tavolini sugli schienali dei sedili anteriori, la Kangoo Edition One Plus della nostra prova costa 31mila euro. La multispazio francese è disponibile anche con una configurazione specifica per disabili e anziani.

SCHEDA TECNICA

Motore 4 cilindri turbo Diesel da 1.461 cc Potenza 95 CV (70 kW) @3750 giri Coppia massima 260 Nm @1750 giri Velocità massima 164 km/h 0-100 km/h 15,1 secondi Dimensioni 4.486 x 1.830 x 1.838 mm Bagagliaio 775 litri / 3.500 litri Peso 1.480 kg Consumo medio (WLTP) 5.6 l / 100 km Emissioni CO2 146 g/km Prezzo Da 26.300 euro

IL VIDEO DELLA PROVA DI RENAULT KANGOO

Se siete curiosi di vedere più da vicino com’è fatta nuova Renault Kangoo, cliccate sul tasto ''Play'' qui sotto per non perdervi la nostra prova video. Buona visione!