LUGLIO IN ROSSO Puntuali come ogni mese arrivano i dati di vendita delle auto nuove, e non sono incoraggianti: a luglio 2021 sono state immatricolate solo 110.292 vetture, contro le 136.768 unità registrate nello stesso mese dello scorso anno, quello della pandemia, con un calo del -19,4%. Se confrontato con il mese di luglio 2019, il calo è ancora superiore: - 28,1%. Da inizio anno c’è un aumento del 38% rispetto al 2020, e un -19,5% rispetto al 2019.

LE DICHIARAZIONI “Il risultato negativo di luglio, oltre ad essere rappresentativo di un mese in cui ancora si attendeva il rifinanziamento degli incentivi della fascia 61-135 g/km di CO2, deriva anche dal confronto con un luglio 2020 che, pur avendo chiuso a -11%, dava i primi segni di recupero rispetto alle pesantissime flessioni dei mesi precedenti”, ha commentato Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica.

SPERIAMO IN AGOSTO La situazione dovrebbe migliorare già a partire dal prossimo mese, o così almeno si augura ANFIA (e non solo), grazie al rifinanziamento degli incentivi - qui il nostro speciale - nella fascia 61-135 g/km di CO2, e che coinvolge le vetture ibride a basso impatto ambientale.

SORPASSO STORICO Continua il calo delle nuove immatricolazioni di auto esclusivamente a benzina e gasolio: quest’ultimo perde quota per il sesto mese di fila, assestandosi al 22,4% del mese, e al 23,7% dall’inizio dell’anno (contro il 35,1% nello stesso periodo del 2020). Dopo il sorpasso nei primi mesi nei confronti delle auto a gasolio, le ibride non ricaricabili (MHEV e HEV) superano per la prima volta anche le auto a benzina, che perdono il 42,5% e si assestano al 27,6% di quota mensile, e al 31,7% nei primi sette mesi del 2021.

MERCATO A CORRENTE Le immatricolazioni delle vetture ad alimentazione alternativa rappresentano esattamente la metà del mercato a luglio 2021, con una crescita del 65,1%. Le auto elettrificate - ibride ed elettriche - rappresentano più di un terzo del mercato complessivo (quasi il 40% nel mese): le ibride non ricaricabili aumentano dell’86,7% e arrivano a una quota complessiva del 29,4% del mese, e del 27,6% da inizio anno. Le ricaricabili (ibride plug-in ed elettriche pure) crescono del 207% e raggiungono il 10,3% di quota a luglio, e l’8% da inizio anno (rispettivamente 5,7% per le plug-in e il 4,6% per le elettriche). Stabile la quota delle autovetture a gas, che rappresentano il 10,4% del mercato di luglio: cresce il GPL, continua a scendere il metano.

TOP TEN Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel mese di luglio

Per quanto riguarda i dati da inizio anno, la classifica delle prime dieci posizioni è così composta:

LA CLASSIFICA PER CARROZZERIA Utilitarie e citycar rappresentano il 36% del mercato, le medie tengono il 10% (calo del 42%), mentre i SUV continuano a dominare con il 48,5% di venduto (SUV piccoli: 23,1%, SUV compatti: 19,2%, SUV medi: 5%, SUV grandi: 1,3%). Fanalino di coda le monovolume con il 2%, le sportive e di lusso che hanno il 1,2%.