MESI DIFFICILI Il periodo non è certo dei migliori, e i dati di vendita dello scorso mese non sono certo incoraggianti. Il mercato auto è in affanno, e servono incentivi per poterne assicurare la ripresa: il governo potrebbe presto rimpolpare le casse per l’Ecobonus auto, mentre alcune regioni (come la Lombardia) hanno già stanziato nuovi fondi per incentivare il rinnovo del parco circolante.

INVERSIONE DI TENDENZA? Il nuovo rapporto ACEA (l’associazione dei costruttori europei) per il mese di maggio 2021 mostra qualche timido segnale, soprattutto perché comincia a considerare come riferimento i mesi del 2020, quando le misure restrittive hanno cominciato ad allentarsi. Rispetto al mese di maggio dello scorso anno, le nuove immatricolazioni in Europa sono aumentate del 53,4%, arrivando a quasi 900mila unità. Cifre che rimangono lontane, è giusto ricordarlo, dai 1,2 milioni di nuovi veicoli immatricolati a maggio 2019. A trainare la “crescita”, se così possiamo definirla, c’è la Spagna con un arrembante +177,8%, seguita da Francia (+46,4%), Italia (+43%) e Germania (+37,2%).

BENE DA INIZIO ANNO Nel periodo gennaio-maggio, la richiesta è crescita del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. I cali dei primi due mesi dell’anno sono stati controbilanciati da crescite nell’ultimo trimestre. Numeri positivi a due cifre per Italia (+62,8%), Francia (+50,1%), Spagna (+40%) e Germania (+12,8%).

LA CLASSIFICA PER MARCA