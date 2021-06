STATO-REGIONI Una misura di portata nazionale non è ancora esclusa, ma al momento latita. In attesa che il Dl Sostegni Bis preveda - o meno - il rifinanziamento del fondo incentivi, nel frattempo è la Regione Lombardia a prendere iniziativa. La Giunta regionale approva una delibera che apre, dopo la prima campagna di marzo 2021, ''una nuova finestra agli incentivi (fino a 4.000 euro) per sostituzione dei veicoli inquinanti con quelli a zero o bassa emissione''. Il contributo ammonta a 30 milioni di euro a fondo perduto e si divide in due linee di credito. Ovvero.

PRIORITÀ Gli automobilisti che avessero fatto domanda a marzo 2021 sul primo bando, ma non avessero potuto beneficiare del contributo per l'esaurimento precoce delle risorse, possono rifare domanda, dal 17 al 28 giugno 2021 sulla cosiddetta linea A (rimborso diretto), dalla dotazione complessiva di 12 milioni di euro (www.bandi.regione.lombardia.it), se hanno già acquistato il veicolo senza il contributo, o sulla linea B (tramite il concessionario), dotazione di 18 milioni di euro, se invece non hanno ancora acquistato il veicolo.

SECONDA CHIAMATA Chi non ha già fatto domanda sul primo bndo può presentare la domanda su questo secondo bando, solo tramite il concessionario (linea B) e solo dal 30 giugno 2021. Il contributo è rimborsato da Regione Lombardia al concessionario, il quale lo anticipa al cittadino scalandolo dal prezzo di vendita. L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica.

INCENTIVI IN CIFRE L’agevolazione è cumulabile con gli incentivi statali ed subordinata alla rottamazione di un veicolo inquinante (benzina fino a Euro 2 incluso e/o diesel fino a Euro 5 incluso), tranne nel caso di veicoli elettrici. Rispetto al precedente bando di marzo 2021, i contributi unitari sono dimezzati. Di seguito gli incentivi per classi di appartenenza delle auto: