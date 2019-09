Autore:

Lorenzo Centenari

A TEMPO DI SPORT Il piatto forte è ovviamente il motore, ma nuova Fiat 500X Sport è anche design: splitter anteriore e passaruota in tinta, cerchi in lega da 19 pollici con design specifico, doppio terminale di scarico e grembialatura aerodinamica al posteriore. E all'interno, volante multifunzione tagliato in basso, pannello in grigio titanio sul cruscotto, quadro strumenti con grafica dedicata.

TURBO AL QUADRATO Sotto il cofano pulsa dunque il 1.3 T4 turbo benzina nella sua edizione più performante, 150 cv di potenza e 270 Nm di coppia. Va da sé che le prestazioni di 500X Sport sono da sportiva provetta, ma il merito il motore lo condivide anche col cambio automatico doppia frizione DCT a 6 rapporti e con assetto e sterzo irrigiditi. Questo ed altro nella nostra prova video. Per un testo più completo, clicca qui.