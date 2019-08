Autore:

La redazione

BYE BYE 500X 4X4 Con l’ultimo aggiornamento del suo listino, datato 2 agosto 2019, Fiat ha tolto l’ultima versione della 500X con trazione integrale. Una scelta dettata dalla necessità di rientrare nei restrittivi parametri antinquinamento imposti dalla Comunità Europea per gli anni a venire. Infatti, da gennaio 2020 in Europa il limite sulle emissioni medie scenderà da 130 g/km a 95 g/km, con pesanti sanzioni a carico di ogni auto venduta: 95 euro per ogni grammo di CO2 in eccesso.

MOTORI TROPPO INQUINANTI L’unica concessione ai costruttori, ma solo per il primo anno, determina che il 5% della gamma sia esentato da questo limite. Giocoforza, Fiat (come tutte le altre Case) sta eliminando dai suoi listini i motori più anziani e meno virtuosi in quanto a emissioni. Nel caso della Fiat 500X il taglio riguarda le versioni 1.6 a benzina da 110 CV (emissione di CO2 dichiarata 154 g/km) e 2.0 Multijet da 150 CV (164 g/km). Se la prima motorizzazione vedeva nel nuovo 1.0 T3 da 120 CV, introdotta lo scorso settembre, un “quasi” gemello che di fatto la rendeva più sacrificabile, il quattro cilindri 2.0 a gasolio era rimasto l’unico abbinato alla trazione integrale, dopo che nel 2018 era sparito anche il 1.4 turbo a benzina da 170 CV.

PENALIZZATO IL DUEMILA DIESEL Inoltre, la 500X con il motore 2.0 MJet e trazione integrale aveva il cambio automatico (a 9 rapporti), penalizzando ancor di più questo modello in termini di emissioni. L’uscita di scena della crossover a trazione integrale della Fiat è stata una logica conseguenza. A questo punto, per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla guida di una compatta Suv 4x4 del Gruppo FCA, la scelta obbligata ricade sulla Jeep Renegade, equipaggiata con l’efficiente propulsore 1.3 T4 da 179 CV, oppure con il 2.0 diesel declinato nelle due potenze di 140 o 170 CV, tutti con cambio automatico.



RESTANO 4 ALLESTIMENTI Fiat ha dato una sfoltita anche alla gamma di 500X, infatti dal listino di agosto sono scomparse le versioni 120°, Mirror e S-Design. Rimangono la Urban, la City Cross, la Cross e la Business. Qui sotto, potete trovare il listino completo e aggiornato della crossover italiana: da scaricare in formato Pdf.