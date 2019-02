Autore:

Emanuele Colombo

PER I FIREFLY 1.0 TRE CILINDRI Nella gamma Fiat 500X e Jeep Renegade mancano motorizzazioni a GPL. Lo specialista italiano BRC, già fornitore ufficiale degli impianti che Suzuki monta ex fabrica sui suoi modelli a partire dalla Vitara, ha lanciato uno dei primi kit per far andare a gas i motori Firefly 1.0 a tre cilindri del gruppo FCA: quelli presenti appunto sui suv compatti di cui sopra.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Presentato al salone Automotoretrò dedicato alle auto d'epoca, (in scena a torino dal 31 gennaio al 3 febbraio), il kit BRC fa parte della linea Sequent SDI 2.0: una gamma di impianti per motori a iniezione diretta che richiede un'installazione semplificata a tutto vantaggio dei costi. Costi che tuttavia non sono ancora stati comunicati. BRC ha però annunciato che presto sarà disponibile anche il kit per la trasformazione del motore a FireFly 1.3 a 4 cilindri.