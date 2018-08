Autore:

Marco Congiu

IL SUV Se ieri vi avevamo anticipato le prime informazioni utili sulla nuova Fiat 500, che potete trovare a questo link, oggi vi parliamo del restyling della sorella maggiore del Cinquino, la 500X 2019. Lanciato nel 2014, lo Sport Utility di FCA si appresta al più classico dei facelift, con cambiamenti che lo avvicineranno al resto della gamma 500 che comprende anche la da poco rinnovata 500L.

COME CAMBIA Per prima cosa, possiamo notare come la Fiat 500X 2019 abbia un nuovo sguardo grazie a fari a LED – che sicuramente saranno tra gli optional – mentre le luci diurne saranno dotate del famoso anello a LED che ha debuttato 3 anni fa con la 500. Lo stesso discorso vale anche per il posteriore, dove la fanaleria sarà dotata dell'inserto centrale come avvenuto anche per la citycar. Per il resto della carrozzeria, avremo profilature in plastica più vistose con un design rinnovato.

INTERNI E MOTORI Anche gli interni della Fiat 500X 2018 riceveranno un tocco di modernità in più. Al centro della plancia si staglierà il display touch da 8,4” già visto sulla nuova Jeep Renegade. Per quanto riguarda le motorizzazioni, non si sa ancora se anche la 500X sarà dotata dei nuovi 1.3 litri della famiglia FireFly, mentre sono dati per certi il 1.0 a benzina da 120 CV oltre ai Diesel da 1.6 e 2.0 litri.

QUANFO ARRIVA La Fiat 500X restyling è attesa nelle concessionarie per l'autunno, ma possiamo già anticiparvi la prova in anteprima nei primi giorni di settembre. Il tempo di tornare dalle vacanze, insomma. Per quanto riguarda i prezzi, invece, non si hanno ancora informazioni a riguardo, ma è lecito aspettarsi un piccolo ritocco verso l'alto.