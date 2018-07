Autore:

La Redazione

QUELLA NUOVA L'attuale generazione di Fiat 500 si avvia alla sua conclusione. Non è, lo diciamo subito, un procedimento immediato nel tempo ma, come tutte le auto di successo, anche la citycar più famosa nel mondo marchiata FCA avrà presto un'erede. La nuova Fiat 500 dovrebbe vedere la luce nel 2020 ed utilizzare una piattaforma rimaneggiata o addirittura inedita. Ma dove sarà prodotta e quanto costerà? Un attimo di pazienza.

ANCHE ELETTRICA Come comunicato da Sergio Marchionne durante la presentazione del piano pluriennale di sviluppo di FCA, la nuova Fiat 500 vanterà a listino una variante elettrica, oltre al ritorno della mitica Giardiniera. Per ottenere questi risultati, è indubbio pensare che FCA possa dotare il suo gioiellino di una nuova piattaforma adatta ad ospitare le nuove tecnologie propulsive ibride ed elettriche. A livello di design, invece, non ci si aspetta una vera e propria rivoluzione ma un'evoluzione dello stile che ha contribuito al successo della citycar lanciata nel 2007.

POLONIA O ITALIA Gli stabilimenti produttivi della nuova Fiat 500 sono in Polonia ma, secondo quanto riportato dal sito Investire Oggi, la citycar nella sua versione elettrica – la 500e – potrebbe presto trovare casa a Mirafiori. Non ci resta che aspettare e stare a vedere.