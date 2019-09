Autore:

Lorenzo Centenari

WAITING FOR PLUG-IN Sino a qualche tempo fa, rassegnatici all'idea che un'Abarth 500X non avrebbe mai visto la luce, chissà perché ci eravamo messi in testa che il nomignolo "Sport", Fiat Chrysler lo avrebbe assegnato a 500X ibrida plug-in. E invece no, per la prima 500X "alla spina" dovremo attendere ancora qualche mese almeno (primavera 2020?). E in fondo, poco male: nuova Fiat 500X Sport è un gioiellino, non avrà un motore elettrico a supporto, ma la sua unità turbo benzina (oltre alle altre motorizzazioni in gamma) sa il fatto suo anche lì da solo, un 4 cilindri di soli 1,3 litri ma capace (Jeep Renegade 1.3 T4 docet) di sprigionare la bellezza di 150 cv. Non di solo propulsore è in ogni caso fatta 500X versione Sport: seguitemi passo dopo passo.

MUSICA, MAESTRO I più attenti se ne saranno accorti: nuova 500X Sport compare nel video clip del brano "Torn" della cantante pop americana Ava Max. Una apparizione fugace, un segnale a bassa frequenza che anticipava la discesa in campo del Cinquone più arrabbiato. In realtà l'aspetto non è affatto minaccioso: anche in edizione Sport, il crossover più amato dagli italiani conserva la sua innata simpatia. Declinandola semmai in chiave corsaiola "soft". Ecco allora splitter anteriore e passaruota in tinta con la carrozzeria, fari full LED, specifiche cornici quadrangolari per le luci fendinebbia, e al posteriore, sottoparaurti con doppio scarico cromato integrato e appendici aerodinamiche sia a monte del lunotto, sia ai suoi lati. Immagine della fiancate dominata invece dai cerchi in lega da 19 pollici di nuovo disegno, minore altezza dal suolo (-13 mm), minigonne in tinta, squisite finiture in grigio titanio per maniglie porta e calotte specchi retrovisori. Ah, anche la tinta esterna Rosso Seduzione è un'esclusiva del pacchetto Sport.

INTERNI In abitacolo, lo spin-off sportivo di Fiat 500X si distingue per la tonalità scura di imperiale e montanti anteriori, la specifica grafica TFT del quadro strumenti con elementi rossi, il pomello del cambio in alluminio, il volante sportivo in techno-pelle tagliato in basso, la plancia in grigio titanio e i dettagli in tinta Myron e finiture in Rosso Seduzione. A richiesta è poi possibile equipaggiare la propria 500X Sport del rivestimento in Alcantara per volante e copertura del quadro strumenti. Completano l’ambiente i nuovi sedili in tessuto nero con inserti in vinile e logo grigio “500”, la lunetta in vinile nero e le cuciture specifiche in grigio/rosso. In opzione i sedili in pelle nera con finiture grigio titanio, pedaliera in alluminio e tappetini con cuciture specifiche.

MECCANICA Il piatto forte è ovviamente il motore: non una novità in sé, la novità sta semmai nell'abbinamento del 1.3 T4 150 cv ad un telaio espressamente rivolto alla guida veloce. Abbiamo dunque un quattro cilindri che in soli 1.332 cc esprime sia una potenza notevole, sia una coppia motrice degna di una cubatura superiore, 270 Nm di coppia ad un regime di rotazione di 1.850 giri/minuto. La diretta conseguenza sono prestazioni da sportiva provetta: accelerazione 0-100 km/h in 9,1 secondi, velocità massima di 200 km/h. Ah, l'unica opzione è il cambio automatico doppia frizione DCT a 6 marce. La trazione è anteriore.

SICUREZZA Ricca la dotazione di serie: sistemi di ausilio alle guida come il Traffic Sign Recognition, lo Speed Advisor, il sistema di mantenimento automatico della corsia Lane Assist, inoltre il sistema di infotainment Uconnect 7'' con navigatore satellitare, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto, clima automatico, cruise control, sensori di parcheggio posteriori e freno di stazionamento elettrico.

MOTORI E PREZZI Turbo benzina 150 cv, ma non solo. Nuova 500X Sport può essere equipaggiata con tutte le motorizzazioni in gamma abbinate alla trazione anteriore, quindi anche al 3 cilindri turbo 1.0 T3 120 cv con cambio manuale a 6 marce e ai due turbodiesel 1.3 Multijet 95 cv (cambio manuale a 5 marce) e 1.6 Multijet 120 cv (cambio manuale o automatico DCT doppia frizione). Ordini di nuova Fiat 500X Sport a partire da ora, prezzo di partenza di 24.500 euro (1.0 T3), mentre 500X 1.3 T4 Sport costa 27.000 euro. Attiva anche sul crossover la formula finanziaria Zero+Zero: niente anticipo, niente interessi, rate a partire da 189 euro al mese fino a 72 mesi. Scrolla oltre la gallery per sapere come va.