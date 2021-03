UN NOME, UNA GARANZIA In casa Volkswagen il nome R-Line significa soprattutto sportività, sopra e sotto il cofano. Lo sanno bene i proprietari delle nuove Golf con questo allestimento, che beneficiano di una forte caratterizzazione esterna, ma anche di importanti modifiche all’assetto e ai settaggi di sterzo, cambio e motore. In attesa della versione coupé Nivus annunciata nei giorni scorsi, la casa tedesca introduce il nuovo allestimento Sport per il suo SUV compatto T-Cross (4,11 metri di lunghezza).

LOOK SPORTIVO Ordinabile da oggi, rappresenta il giusto compromesso tra chi apprezza il look sportivo ma non cerca necessariamente un motore prestante (e più assetato). L’idea ha anche un suo fondamento: del resto, T-Cross nasce principalmente per percorrere le trafficate strade cittadine, e un “bombardone” compatto avrebbe poco senso, e ancor meno successo commerciale.

VISTO DA FUORI Esteticamente, l’allestimento Sport di T-Cross si caratterizza per i cerchi in lega Rochester da 16 pollici con finitura bicolore in nero e alluminio tornito lucido, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, le minigonne sportive in tinta con la carrozzeria e i paraurti anteriore e posteriore sportivi, con disegno esclusivo R-Line.

DOTAZIONE COMPLETA Collocato a metà della gamma, tra l’allestimento intermedio Style e quello più ricco Advanced, T-Cross Sport offre di serie il monitoraggio dell’angolo cieco, il rilevamento della stanchezza del conducente, la frenata di emergenza in città con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’assistenza al mantenimento della corsia e nell’uscita dai parcheggi, il cruise control adattivo, l’infotainment con schermo da 8” e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Su richiesta il pacchetto Tech, che aggiunge il supporto Apple Carplay e Android Auto wireless, il climatizzatore automatico, la selezione delle modalità di guida, gli specchietti ripiegabili elettricamente e il volante multifunzione rivestito in pelle.

PREZZI La nuova T-Cross Sport attacca il listino con il 1.0 TSI da 95 CV e cambio manuale a 23.350 euro. Con lo stesso motore ma potenza di 110 CV, il piccolo SUV costa 24.500 euro e 26.000, rispettivamente con cambio manuale e automatico. La più potente versione TSI da 150 CV e cambio DSG costa 28.050 euro. Già ordinabile, le prime consegne sono attese per il mese di giugno.