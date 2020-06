È ORA DI PREMERE SUL GAS Era solo questione di tempo. Dopo il debutto nei mesi scorsi della nuova media tedesca, e con il ritardo nelle consegne dovuto a un problema del sistema di chiamata d’emergenza, il listino dell’auto più venduta di Volkswagen si arricchisce dell’allestimento sportivo R-Line, che segna anche il debutto del motore turbo benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV, associato al cambio manuale a sei rapporti.

COME CAMBIA FUORI... All’esterno l’allestimento R-Line si caratterizza per paraurti anteriore e posteriore più sportivi, cerchi in lega da 17”, dettagli a contrasto nero lucido, minigonne laterali, diffusore posteriore e vetri oscurati. Di serie, luci a LED davanti e dietro.

... E DENTRO All’interno dell’abitacolo, caratterizzato dai toni scuri, troviamo invece sedili contenitivi con poggiatesta integrato rivestiti in tessuto e microfibra ArtVelours. Il volante è sportivo e rivestito in pelle traforata con cuciture a contrasto. Il pomello del cambio è in alluminio, mentre pedaliera e poggiapiedi sono in acciaio spazzolato. Esclusiva la grafica sportiva del Digital Cockpit da 10,25 pollici.

TUTTO DI SERIE L’allestimento R-Line porta in dote luci ambientali interne ed esterne, climatizzatore automatico, cruise control adattivo, sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e sistema di protezione per i pedoni, assistente al mantenimento di corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accensione senza chiave e selezione del profilo di guida. Per il lancio dell’allestimento è offerto gratuitamente un pacchetto che comprende il navigatore Discover Media con schermo touch da 10,25 pollici, comandi Natural Voice Control e Wireless App-Connect.

SOTTO IL COFANO Di serie per tutte le motorizzazioni, Golf 8 R-Line ha un assetto irrigidito e ribassato di circa 15 millimetri rispetto alla configurazione normale, e uno sterzo progressivo con rapporto ancora più diretto. Il software di gestione della dinamica dell’auto introduce nuove ottimizzazioni, volte in particolare a migliorare la risposta nei cambi di direzione.

PREZZI La nuova Golf 8 con allestimento R-Line è a listino con i seguenti prezzi:

Golf 1.5 TSI EVO ACT R-Line 130 CV (benzina) 29.500 euro Golf 1.5 TSI EVO ACT R-Line 150 CV (benzina) 30.500 euro Golf 1.5 eTSI EVO ACT R-Line DSG 150 CV (ibrida benzina) 33.200 euro Golf 2.0 TDI SCR R-Line DSG 150 CV (gasolio) 36.300 euro

PRENOTARE UN TEST DRIVE È possibile prenotare un test drive della nuova Golf 8 in tutta sicurezza, nel rispetto delle norme igieniche imposte dalla pandemia, collegandosi a questa pagina per trovare la concessionaria Volkswagen più vicina.