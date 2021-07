Quello delle medie plug-in hybrid è un club ristretto. Ci sono le tre cugine del gruppo Volkswagen - Golf, Audi A3 e Seat Leon - poi c'è la Mercedes Classe A, la nuova Peugeot 308, la Hyundai Ioniq e poche altre. È con loro che si confronta la nuova Renault Mégane E-Tech - plug-in hybrid, appunto – che rispetto ai bombardoni di genealogia tedesca da oltre 200 CV propone una formula più equilibrata e mirata all'efficienza.

Sono 160 i cavalli del suo sistema ibrido, che si avvale di un millesei a benzina da 91 cavalli accoppiato a due motori elettrici, tramite l'esclusiva trasmissione multi-mode. Ne ho parlato nella prova della Clio E-Tech: andate a leggerla, se siete curiosi. Si tratta di un automatico a 6 rapporti, ma senza frizioni, ispirato al mondo delle corse, che sa fare appunto solo l'automatico. Niente comandi al volante o leve per passare di marcia a nostro piacimento, per capirci.

LE PRESTAZIONI L'automatico, però, lo sa fare molto bene. In particolare sfrutta e armonizza in modo molto efficiente la spinta generosa dei motori elettrici, a dare una prontezza sotto al piede destro non comune e questo fa molto in termini di piacere di guida. Certo, la scheda tecnica recita 9,4 secondi nello 0-100 km/h - un valore nella media - e 175 km/h di velocità massima che non sono certo un record. Ma nello spunto al semaforo e nei sorpassi autostradali, insomma nella guida reale, la Renault Mégane E-Tech sa il fatto suo, grazie a una coppia massima di sistema di 300 Nm.

ASSETTO E COMFORT Pur non avendo un temperamento autenticamente sportivo, la verve non le manca e l'assetto aggiunge una buona dose di dinamismo nella guida sportiva, pur mantenendo un compromesso davvero eccellente quando si tratta di assorbire tombini e pavé. Situazione in cui emerge anche la notevole efficacia dell'insonorizzazione, a tutto vantaggio del comfort.

I CONSUMI NEL MONDO REALE Quanto ai consumi, a dar retta al dichiarato si parla di 1,3 litri di benzina ogni 100 km: dato su cui influiscono i chilometri per così dire gratuiti offerti dalla batteria. Se non avete voglia o modo di ricaricarla abbastanza spesso, potete aspettarvi che la Mégane plug-in hybrid arrivi a registrare circa 5,5 l/100 km in città e poco meno nell'uso extraurbano, per poi avvicinarsi agli 8 l/100 km a 130 all'ora costanti in autostrada.

AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA Da parte sua la batteria promette nel misto una cinquantina di chilometri di guida a motore spento: chilometri che possono arrivare a 65 in uso urbano. Per ricaricare i suoi 10,4 kWh di capacità tramite il caricatore di bordo, che accetta 3,7 kW di potenza massima in ingresso, servono circa 5 ore da presa domestica o circa 3 ore da wallbox o colonnina pubblica..

Salendo a bordo, la Mégane E-Tech, qui in allestimento R.S. Line, mi accoglie con sontuosi e profilatissimi sedili che sembrano presi di peso da una macchina da corsa. Sono rivestiti in tessuto tecnico: quelli in prova sono in una microfibra simile all'Alcantara, ma ne ho visti anche di più colorati e dalla trama apparentemente più traspirante. Sia come sia rubano la scena a qualunque altra cosa a bordo e sono molto comodi. Anche nei lunghi viaggi, dove offrono un bel sostegno alla colonna vertebrale anche senza affrontare le curve a tutta velocità.

NON ESAGERA COL TOUCH I comandi di bordo sono un giusto mix tra tasti, pomelli e menu touch: più pratici quelli della climatizzazione, meno quelli del volume dell'impianto audio, per il quale viene buono il satellite dietro al volante, sotto quello dei tergicristallo, con tutti i pulsanti del caso. La qualità percepita è buona: le dita cadono quasi sempre sul morbido e la plastica dura usata per la parte bassa della plancia e per la console centrale non disturba più di tanto. Qualche nota di colore, però, non avrebe guastato: pur impreziosito dagli inserti carbon-look il total black toglie un po' di muminosità agli interni

L'ABITABILITÀ Lunga 4,36 m la Mégane plug-in è accogliente per quattro passeggeri, mentre il quinto deve fare i conti con il pavimento rialzato al centro e con il mobiletto della console centrale piuttosto invadente. Le guide di scorrimento dei sedili anteriori, poi, sono esposte e limitano un po' i movimenti dei piedi a chi siede sui sedili laterali. Il punto debole, però, è il bagagliaio, che con 308 litri perde 76 litri di capacità rispetto alle Mégane a motore tradizionale. E pure pure la ruota di scorta: qui sostituita dal kit gonfia e ripara.

Mégane E-Tech plug-in hybrid attacca a 36.400 euro con la versione Business, che ha di serie fari full led, sensori di parcheggio, clima bizona, cruise control, quadro strumenti digitale da 10 pollici e infotainment da 7 pollici con Apple Carplay e Android Auto.

LA VERSIONE DA SCEGLIERE Per 39.150 euro la R.S. Line aggiunge una dotazione di aiuti alla guida quasi completa, con frenata automatica, mantenimento di corsia, abbaglianti automatici, riconoscimento dei segnali stradali, retrocamera e parcheggio assistito, rilevatore di stanchezza, monitoraggio angolo cieco e rilevatore di traffico laterale in retromarcia. Oltre al display da 9,3 pollici a centro plancia e alla selleria sportiva, di cui parlavo prima. E questo solo per citare le differenze principali. Un bel salto di qualità che giustifica ampiamente i 2.750 euro in più.

GLI ACCESSORI Per avere sulla R.S. Line la guida autonoma di livello 2, la chiamata automatica di emergenza e il cruise control adattivo è in arrivo un pack da 1.310 euro, e si pagano sempre a parte l'impianto audio Bose con 10 altoparlanti (810 euro), head up display (510 euro) e cavi di ricarica per colonnine pubbliche e wallbox (310 euro): il cavo di serie è quello per la presa domestica standard.