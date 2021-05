ELETTROCRAZIA Si avvicina il momento, per Renault Mégane, di completare il suo percorso di elettrificazione ''media''. All'orizzonte già scalpita nuova Mégane 100% elettrica, nel frattempo l'offerta plug-in hybrid si estende anche a Mégane berlina, e non più solo a Mégane Sporter. In Francia, Mégane Hatchback E-Tech (qui le caratteristiche) già in vendita a partire dai 37.300 euro dell'allestimento Business. Per la versione Intense servono 39.000 euro, per Mégane RS Line infine 41.000 euro.

FRANCIA VS ITALIA Il listino si riferisce dunque al mercato francese, tuttavia la commercializzazione anche in Italia dovrebbe essere questione di giorni, al massimo settimane (giugno 2021?). Basandoci sulla discrepanza, in patria e a parità di equipaggiamento, tra il prezzo di Mégane Plug-in e Mégane turbo benzina (TCe 140), da noi la motorizzazione ibrida ricaricabile dovrebbe partire da una soglia leggermente inferiore, circa 34.000 euro (al netto di incentivi). A breve, aggiornamenti e maggiori dettagli.