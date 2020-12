Autore:

La Redazione Pubblicato il 09/12/2020 ore 12:20

PLUG-IN MEGANE Prosegue a passo spedito il processo di elettrificazione in Casa Renault. E così dopo il debutto di Clio di Clio E-Tech (Hybrid) e Captur E-Tech (Plug-in Hybrid), è ora il momento della station-wagon Megane Sporter E-Tech: come Captur, formato Plug-in Hybrid. La gamma elettrificata di Renault, insieme ai modelli full electric come nuova ZOE, nuova Twingo Z.E. e Kangoo Z.E., è bell'e che servita. Guarda Megane Sporter E-Tech in video.

E-TECH WHAT? A partire dalla prossima estate, Megane 2020 sposa dunque la tecnologia ibrida ricaricabile, ''E-Tech'' nel lessico della Losanga. Sulla segmento C francese, il sistema combina il 4 cilindri benzina da 1,6 litri con due motori elettrici, uno dalle funzione di propulsione vera e propria, l'altro nelle vesti di High-Voltage Starter Generator (HSG), cioè di alternatore/starter ad alta tensione. Il tutto associato a una trasmissione multimode con innesto a denti priva di frizione. Su Nuova Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid, la batteria da 9,8 kWh e 400 Volt permette di percorrere fino a 65 km in modalità esclusivamente elettrica.

INTERNI Dall’abitacolo, in particolare dal display multimediale da 9,3 pollici con sistema Renault Easy Link (digitale anche il cruscotto da 10,2 pollici), è possibile selezionare tre differenti modalità di guida: Pure, per la marcia in full electric, MySense, che ottimizza la modalità ibrida e quindi i costi di esercizio, infine Sport, che somma la potenza dei tre motori e restituisce le migliori prestazioni. In particolare, il pulsante situato sotto il display multimediale (quello che normalmente attiva la funzione Stop & Start), viene sostituito dal pulsante EV per ''forzare'' la modalità elettrica. A condizione che la batteria sia sufficientemente carica, quindi occhio alla barra di stato.

ALLESTIMENTI E PREZZI Megane Sporter E-Tech è disponibile in due diversi allestimenti: Business e RS Line. La entry-level attacca a 36.950 euro, menttre la RS Line con doppio scarico cromato, cerchi in lega da 17 pollici diamantati e sellerie in Alcantara vale 39.550 euro. Tutti i prezzi qui riportati non considerano gli incentivi statali ed eventuali promozioni messe a disposizione da Renault in fase d'acquisto.